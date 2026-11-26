Популярная украинская блогерша Симбочка впервые откровенно рассказала о зависимости от алкоголя и запрещенных веществ. В тот период она даже пережила передозировку наркотиками. Впрочем, по словам девушки, ей удалось побороть зависимость, и сейчас она ничего не употребляет.

Симбочка с стыдом вспоминает тот этап своей жизни. Блогерша призналась, что с помощью алкоголя и наркотиков пыталась убежать от проблем и собственных мыслей.

Передозировка Симбочки

Девушка призналась, что часто употребляла алкоголь и курила травку, но только тогда, когда рядом не было дочери Софийки.

«Мне было стыдно, я таким образом убегала от всех проблем и мыслей. Человек, который всегда боялся остаться один, а его так бросили… Мысли, когда я оставалась наедине с собой, просто съедали меня», — сказала блогерша.

Также Симбочка рассказала, что у неё была передозировка запрещёнными веществами. По её словам, это очень ужасно, и больше она не собирается возвращаться к такому образу жизни.

«Была передозировка. Никогда не пробуйте никаких наркотиков. Кто говорит, что трава — это не наркотик, — это наркотик. Всё, что меняет твоё сознание, — это наркотики. Это очень ужасно. Когда ты куришь травку, тебе становится очень плохо. Единственное, как ты можешь остановить передозировку, — это пойти поблевать. Хорошо, что я переросла или пережила это… У кого-то вообще бывают более ужасные последствия, вплоть до смерти», — призналась девушка.

Сейчас Симбочка не употребляет алкоголь и запрещенные вещества, единственное, что она курит, — это IQOS.

Чем известна Симбочка

У блогерши многомиллионная аудитория. Она обрела популярность благодаря коротким видео и прямым эфирам в соцсетях. Также девушка стала известна благодаря публичной личной жизни с певцом Ильей Парфенюком.

У пары родилась дочь София в 2024 году. В ноябре того же года они расстались. Симбочка не стала вдаваться в подробности, но отметила, что последние месяцы всё шло к разрыву отношений.

После развода разгорелся скандал, сопровождавшийся взаимными публичными обвинениями в насилии, шантаже и безразличии к общей дочери Софии.

Об этом блогерша рассказала в интервью Василию Тимошенко.

Блогер Симбочка попала в реестр должников из-за рекламы казино.

Читай нас в