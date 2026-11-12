7–8 ноября в Оксфорде состоялся юбилейный, пятый Национальный саммит Ukrainian Students Union (Союза украинских студентов). На одной площадке собрались украинские студенты со всей Великобритании, члены Палаты лордов, топ-менеджеры крупных компаний, международные инвесторы, юристы и ученые. Обсуждали, какой должна стать Украина после войны, кто будет её восстанавливать и где брать на это ресурсы.

Саммит прошел под лозунгом «За пределами восстановления: строительство Украины для следующего поколения» (Beyond Recovery: Rebuilding Ukraine for the Next Generation). Организаторами выступили Ukrainian Students Union совместно с украинскими обществами Оксфордского университета и Университета Оксфорд Брукс. Мероприятия прошли сразу в нескольких исторических местах — колледжах St Hilda’s College и Jesus College, а также в Oxford Brookes University.

Сегодня сеть USU объединяет украинские студенческие ячейки в 62 университетах Великобритании. Однако нынешняя масштабная конференция в Оксфорде — результат пятилетней эволюции.

«Пятый год подряд мы собираем активных студентов и лидеров наших сообществ со всей Великобритании. Первый саммит состоялся пять лет назад в Манчестере, затем были Бирмингем, Бристоль, Кембридж. От первых, довольно спонтанных встреч мы дошли до того, что ежегодно собираем более 120 украинских студенческих лидеров. И в последующие годы этот масштаб будет только расти — самое главное, что нам удается вовлекать в диалог высокопоставленных британцев и украинцев, представителей бизнеса, политики и академического сообщества», — рассказывает основатель Ukrainian Students Union Даниил Никифоров.

Котлеты по-киевски для британских лордов

Двухдневная программа саммита стартовала вечером 7 ноября с традиционного для Оксфорда официального ужина в стенах одного из старейших университетских колледжей. Мероприятие собрало более 180 гостей: помимо президентов украинских студенческих обществ со всего Соединённого Королевства, на ужин прибыли почетные гости, среди которых член Палаты лордов лорд Чарли Баннер KC, партнер юридической компании Pinsent Masons Иэн Гилби и другие представители британского истеблишмента.

Ужинал чопорный Оксфорд с ярко выраженным украинским акцентом, гостям подавали борщ, котлеты по-киевски и медовик.

«Для Оксфорда это совершенно нехарактерно, поэтому мы считаем это особой заслугой. Провести в одном из старейших колледжей тематический ужин для будущих украинских лидеров в присутствии британских лордов — это, по сути, могло бы стать отдельным крупным мероприятием. Но мы нацелены на большее, поэтому уже на следующий день провели целодневный саммит, посвященный восстановлению Украины», — рассказал Даниил Никифоров.

Во время ужина удалось совместить дипломатию и благотворительность: на аукционе, лоты для которого предоставило Посольство Украины в Великобритании, собрали 2 000 фунтов стерлингов. Все средства были направлены на поддержку детей военнослужащих и внутренне перемещенных лиц.

О чём говорили: от замороженных активов РФ до крупного бизнеса

Основной день конференции открыл видеообращением Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Далее работа саммита разделилась на три тематические панели, где искали ответы на три главных вопроса: что именно мы восстанавливаем, кто станет движущей силой этих изменений и как обеспечить реальный экономический рост.

Первую дискуссию «За пределами реконструкции: какую Украину мы строим?» посвятили институциональным реформам, государственному управлению и инфраструктуре. К обсуждению присоединились лорд Лайнел Тарасенко CBE (член Палаты лордов и проректор Оксфордского университета), баристерка Fountain Court Chambers Татьяна Нестерчук, директор по корпоративному управлению ICU Group Оляна Гордиенко и Валерия Будакова. Отдельное внимание уделили юридическим механизмам конфискации замороженных российских суверенных активов.

«Для нас было принципиально важно уделить особое внимание правовым и международным механизмам использования российских суверенных активов для финансирования восстановления. Хотелось показать, что мы здесь не просто болтаем, а предметно думаем, как заставить Россию заплатить и привлечь её к ответственности», — подчеркивает Никифоров.

Вторая панель — «Крупнейший актив Украины: кто будет восстанавливать страну?» — была посвящена человеческому капиталу и финансовой интеграции. Партнер Pinsent Masons Иэн Гилби, руководитель направления инвестиционных фондов London Stock Exchange Group Катя Горбатюк, соучредитель Diligent Capital Partners Дэн Якуб и модератор Энди Килмистер говорили о том, как привлечь западные инвестиции и создать условия, при которых украинские специалисты, получившие образование и опыт за рубежом, захотят присоединиться к трансформации страны. Заключительная бизнес-панель «Экономика восстановления: инвестиции, инновации и рост» собрала генерального директора Группы «Метинвест» Юрия Рыженкова, бывшего заместителя министра экономики Александра Грибана и соучредителя ROZETKA Владислава Чечоткина. Спикеры анализировали, как украинский частный сектор выдерживает натиск в условиях большой войны, что необходимо для сохранения промышленной конкурентоспособности и как восстановить не просто разрушенные объекты, а новую, технологичную экономику, способную конкурировать на глобальных рынках.

Стажировка в парламентах и столетнее партнерство

Практическая работа USU не ограничивается ежегодным форумом. Организация создала экосистему карьерных возможностей, чтобы украинские студенты могли конкурировать на равных с выпускниками лучших вузов мира. Среди направлений — стажировки в британском и европейском парламентах, Совете Европы, Сенате Италии, а также программа Private Track в сотрудничестве с глобальными корпорациями, такими как Deloitte, IBM и BCG, где топ-менеджеры становятся индивидуальными наставниками для молодежи.

Внутри сообщества также действует принцип преемственности (по аналогии с британской системой BuddyUp): старшекурсники помогают первокурсникам адаптироваться, найти жилье или составить резюме, а выпускники, которые уже возглавляют департаменты в крупных компаниях, возвращаются в USU в качестве наставников и открывают вакансии для следующего поколения.

Во время саммита сеть официально расширилась: к Союзу присоединились украинские общества ещё пяти британских университетов (Bath Spa University, Brunel University London, Sheffield Hallam University, SOAS University of London и University of the West of Scotland). А департамент международных отношений УГУ собрал за одним столом 30 лидеров украинских студенческих сообществ из 10 стран Европы и США для координации совместных проектов.

В итоге саммит в Оксфорде стал площадкой, где молодежь налаживала прямой контакт с лицами, принимающими решения, например, в контексте Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией, сопредседателем соответствующей парламентской группы которой лорд Баннер был среди гостей мероприятия.

«Мы чётко понимаем, что именно наше поколение унаследует это столетнее соглашение между нашими странами. И именно для этого мы должны готовить следующее поколение украинских лидеров — людей, которые уже сейчас выстраивают прочные связи с Великобританией, чтобы продолжать и развивать стратегическое сотрудничество между нашими государствами», — подытоживает Даниил Никифоров.

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