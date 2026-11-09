Британский офтальмологический центр и Немецкая глазная клиника первыми в Украине внедряют новый стандарт лечения катаракты

Теперь пациенты могут получить больше, чем просто хорошее зрение вдаль после операции.

Автор: профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в области офтальмологии Оксана Петровна Витовская

Катаракта остается одной из ведущих причин снижения зрения в мире. Несмотря на колоссальный прогресс современной офтальмохирургии, многие пациенты до сих пор воспринимают операцию по поводу катаракты исключительно как способ удалить помутневший хрусталик и вернуть зрение вдаль.

Однако современная хирургия катаракты уже давно вышла за рамки простой замены хрусталика.

Как врач-офтальмолог, я убеждена, что сегодня результат операции должен оцениваться не только по строкам в таблице проверки зрения.

Гораздо важнее то, насколько комфортно человек чувствует себя в реальной жизни после вмешательства. Может ли он пользоваться смартфоном, работать за компьютером, читать меню в ресторане, управлять автомобилем, общаться с близкими, путешествовать и заниматься любимыми делами без постоянных ограничений.

Современный пациент ожидает именно такого результата. И современная офтальмология уже способна его обеспечить.

На протяжении многих лет основным решением при хирургии катаракты оставались монофокальные интраокулярные линзы. Они обеспечивают хорошее качество зрения на одном расстоянии, но зачастую требуют дополнительной очковой коррекции для выполнения части повседневных задач.

После операции пациент хорошо видит либо вдаль, либо вблизи, однако полностью избавиться от зависимости от очков удается далеко не всегда.

Я считаю, что сегодня наступает время нового стандарта хирургии катаракты. Если современные технологии позволяют дать пациенту больше возможностей, они должны становиться частью повседневной клинической практики.

Именно поэтому Британский и Немецкий офтальмологические центры первыми в Украине внедряют современные решения, способные существенно повысить зрительный комфорт после операции по поводу катаракты.

Одной из наиболее перспективных технологий является RayOne EMV - премиальная интраокулярная линза британской компании Rayner, разработанная для пациентов, которые хотят получить больше возможностей после операции.

Что такое интраокулярная линза?

Интраокулярная линза (ИОЛ) представляет собой искусственный хрусталик, который имплантируется внутрь глаза во время операции по поводу катаракты.

Линза подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом анатомических особенностей глаза, сопутствующих заболеваний, профессиональной деятельности и образа жизни.

Цель современной хирургии катаракты заключается не только в удалении помутневшего хрусталика, но и в создании максимально комфортного зрения после операции.

Больше возможностей для вашего зрения

В Британском и Немецком офтальмологических центрах пациентам доступна RayOne EMV - интраокулярная линза премиального класса с расширенной глубиной фокуса.

Данная технология сочетает преимущества монофокальной оптики с возможностью улучшения зрения на промежуточных расстояниях, которые играют важную роль в современной жизни.

Речь идет о расстояниях, на которых мы чаще всего пользуемся компьютером, планшетом, навигатором автомобиля, кассой самообслуживания в магазине или кухонной рабочей поверхностью.

Именно поэтому RayOne EMV является привлекательным вариантом для активных людей любого возраста, которые хотят получить более высокий уровень зрительного комфорта и большую независимость от очков в повседневной жизни.

Кому может подойти RayOne EMV?

После комплексного обследования и индивидуального обсуждения данная технология может рассматриваться для пациентов:

которым не подходит или не рекомендована трифокальная интраокулярная линза

перенесших ранее LASIK, PRK или другие рефракционные операции;

с хорошо контролируемой глаукомой;

с начальными проявлениями возрастной макулярной дегенерации;

с отдельными анатомическими особенностями глаза, при которых выбор мультифокальной линзы требует повышенной осторожности;

для пациентов, которые хотят получить больше возможностей по сравнению со стандартной монофокальной линзой.

Каждый случай требует индивидуального подхода и оценки специалистом.

Как работает технология RayOne EMV?

При разработке RayOne EMV компания Rayner использовала недифракционную оптическую технологию и контролируемую положительную сферическую аберрацию.

Такой подход позволяет расширить глубину фокуса и улучшить качество зрения на промежуточных расстояниях при сохранении контрастной чувствительности, характерной для монофокальных линз.

По данным производителя, расширение диапазона фокусировки может достигать до 1,5 диоптрий при правильном выборе рефракционной цели.

Линза изготовлена из гидрофильного акрила Rayacryl по запатентованной технологии и поставляется в предварительно загруженной инжекторной системе.

Чего ожидать в повседневной жизни?

Для большинства пациентов наиболее ценным результатом является не сама технология, а те преимущества, которые она обеспечивает каждый день.

После имплантации RayOne EMV многие повседневные задачи становятся более комфортными:

работа за компьютером;

использование смартфона и планшета;

приготовление пищи;

покупки в магазине;

вождение автомобиля;

активный отдых;

путешествия;

бытовая деятельность дома и на работе.

Отдельным преимуществом является минимальный уровень нежелательных световых эффектов и высокая естественность зрительного восприятия.

Именно поэтому пациенты зачастую отмечают высокий уровень удовлетворенности качеством зрения после операции.

Новый взгляд на лечение катаракты

Сегодня пациентам недостаточно просто удалить катаракту. Они ожидают сохранения привычного качества жизни, возможности работать, путешествовать, общаться и заниматься любимыми делами без лишних ограничений.

Именно поэтому мировая офтальмология постепенно переходит от концепции «удалить катаракту» к концепции «обеспечить максимально возможное качество зрения».

Я убеждена, что будущее хирургии катаракты принадлежит технологиям, которые позволяют учитывать реальные потребности пациента и обеспечивать не только медицинский, но и функциональный результат лечения.

Важно

Окончательный выбор интраокулярной линзы возможен только после полного офтальмологического обследования и консультации хирурга.

Любая технология имеет свои показания, ограничения и особенности применения, которые должны обсуждаться индивидуально с пациентом.

Узнайте, подходит ли вам новый стандарт хирургии катаракты

Если вам предстоит операция по поводу катаракты, важно знать обо всех современных возможностях восстановления зрения.

Получить консультацию и пройти комплексную диагностику можно в: Британском офтальмологическом центре и Немецкой офтальмологической клинике.

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Об авторе

Оксана Петровна ВИТОВСКАЯ

Профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в области офтальмологии.

Материал подготовлен в информационных и образовательных целях и не заменяет индивидуальную консультацию с офтальмологом. Решение о выборе интраокулярного линзы принимается после всестороннего обследования пациента.

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