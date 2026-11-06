Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби – CBS News

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Буданов отметил, что не ожидает прорывных решений от предстоящей встречи, однако назвал существенным прогрессом сам факт возобновления личных переговоров между сторонами впервые за последние несколько месяцев.

Источник: CBS News.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обозначил ключевые принципы, которыми будет руководствоваться официальный Киев при подготовке к новому раунду мирных переговоров.

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ с предложениями американской стороны по урегулированию войны в Украине. Позицию относительно этого документа и ключевых параметров переговоров обнародовал президент Владимир Зеленский.

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