Буданов пообещал наказать организаторов столкновений на Петропавловской Борщаговке

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события в Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже приступили к объективному расследованию.

«Уже точно известно, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же, как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование», — заявил Буданов.

В то же время глава ОПУ подчеркнул, что никто не имеет права бесчинствовать, а общество должно помнить о роли украинских защитников.

«Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас — это наши Силы обороны. Давайте уважать их ежедневный подвиг и будем ответственными в своих решениях», — сказал глава ОПУ.

Отдельно Кирилл Буданов поблагодарил представителей СМИ, которые пытались разобраться в ситуации и объективно осветить инцидент.

«Мы все должны помнить: Украина — вся её сила, все её возможности — это то, что мы делаем вместе, помогая друг другу и обязательно чтя украинских воинов», — отметил Буданов.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту событий, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке.

Дело расследуется по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

По имеющейся информации, инцидент произошел возле частного дома, который использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления части (СОЧ).

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались граждане. Впоследствии конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции.

undefined

Обстоятельства инцидента и действия всех его участников должны быть установлены в рамках начатого расследования.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Facebook.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

Читай нас в