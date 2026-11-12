Буданов сообщил о завершении строительства второго корвета для ВМС Украины

В Стамбуле продолжается завершающий этап строительства корвета «Гетман Иван Выговский», который турецкая компания STM строит для Военно-морских сил ВСУ. Об этом 12 ноября сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов после посещения предприятия.

По его словам, работы над кораблём находятся на финишной прямой. Это уже второй корвет, который STM строит для украинского флота.

Во время визита Буданов встретился с командиром корабля, капитаном 2-го ранга Юрием Пищиком, а также пообщался с украинскими военными, входящими в состав экипажа.

Он отметил, что моряки настроены боево и продолжают подготовку к службе на новом корабле.

Следующими этапами станут первый выход корвета в море, проведение испытаний и передача судна Украине.

Источник: Кирилл Буданов

Ранее в ВМС показали эффектные кадры испытаний корвета «Иван Мазепа».

Будущий флагман Военно-морских сил — корвет «Гетман Иван Мазепа» — будет использоваться для целого ряда задач. Ожидается, что он поступит на вооружение уже в этом году.



Недавно украинский корвет «Гетман Иван Мазепа» проекта Ada, который строят для Военно-морских сил Украины на турецком судостроительном заводе RMK Marine, прошел первые ходовые испытания.

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