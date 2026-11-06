Буданов присоединится к украинской делегации на переговорах в Абу-Даби, но не возглавит её

Глава Офиса президента Кирилл Буданов войдет в состав украинской переговорной делегации в Абу-Даби, однако не будет ее руководителем.

Об этом 6 ноября сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

По его словам, предварительная информация о смене руководителя переговорной группы была оговоркой. Литвин уточнил, что все участники делегации уже готовятся к переговорам.

Источник: Укринформ

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обозначил ключевые принципы, которыми будет руководствоваться официальный Киев при подготовке к новому раунду мирных переговоров.

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ с предложениями американской стороны по урегулированию войны в Украине. Позицию относительно этого документа и ключевых параметров переговоров обнародовал президент Владимир Зеленский.

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