Часть Сумской области осталась без света из-за аварийной разгрузки сетей
18 ноября часть Сумской области осталась без электроснабжения из-за аварийной разгрузки электрических сетей.
Также действуют графики почасовых отключений.
Причиной вынужденных ограничений является повреждение энергетических объектов в результате российских атак.
«Систематические атаки на энергетическую инфраструктуру негативно влияют на работу оборудования, приводят к нарушению нормальных режимов работы сетей и требуют оперативного реагирования энергетиков», — пояснили в «Сумыоблэнерго».
Специалисты работают над стабилизацией ситуации и восстановлением электроснабжения обесточенных потребителей.
Об этом АО «Сумыоблэнерго» сообщает в Telegram.
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