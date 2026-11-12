Чехия готовит для Украины первые четыре самолета L-39 Skyfox уже в следующем году

Украина может получить первые четыре чешских самолета L-39 Skyfox уже в 2027 году. Средства на их закупку уже найдены, а Чехия договаривается с производителем о приоритетном выполнении заказа. Еще 12 самолетов планируется приобрести при поддержке международных партнеров.

Чешская сторона уже провела переговоры с компанией Aero Vodochody, которая производит L-39 Skyfox. Прага договорилась, чтобы заказ для Украины выполнялся в приоритетном порядке. Сам министр также присоединился к переговорам и пытался ускорить процесс. «Мы лично вели переговоры с заводом Aero Vodochody, чтобы эти самолеты были изготовлены в приоритетном порядке для Украины. Со стороны Чехии все полностью готово. Я лично пытался ускорить процесс», — рассказал Мацинка.

Он пояснил, что эти самолеты нужны Украине для усиления противовоздушной обороны. В частности, их планируют использовать для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. В то же время для начала производства и поставок еще необходимо получить экспортные лицензии на отдельные комплектующие и авионику. По словам министра, Прага ожидает соответствующих разрешений от партнеров из Бельгии, Франции и США.

Откуда возьмут деньги на самолеты

Финансирование закупки первых четырёх L-39 Skyfox уже обеспечено. Мацинка уточнил, что их могут передать Украине в следующем году. Ещё восемь самолётов планируют поставить в 2028 году. Всего Украина рассчитывает приобрести 16 таких машин. Чтобы найти средства на остальные 12, в конце июля Чехия и Украина обратились к 12 странам-партнерам. Среди них — Австралия, Канада и десять европейских государств. Прага попросила их присоединиться к финансированию закупки.

Отдельно министр прокомментировал позицию партии «Свобода и прямая демократия» во главе с Томио Окамурой. Она выступает против передачи Украине военной техники. Мацинка подчеркнул, что в данном случае речь идет о коммерческой сделке, а не о безвозмездной военной помощи из чешского бюджета.

По его словам, Украина будет покупать самолеты за счет европейского финансирования. Чехия, со своей стороны, договорилась с производителем о приоритетности украинского заказа, но не будет выделять на него государственные средства. «Мы не выделяем на это деньги из бюджета Чехии. Мы лишь договорились с производителем о приоритетности заказа для Украины», — пояснил глава чешской дипломатии.

В то же время контракт принесет экономическую выгоду самой Чехии. Он обеспечит работой местного производителя Aero Vodochody, а также принесет налоговые поступления в государственный бюджет. Мацинка оценил стоимость сделки в 6–8 млрд чешских крон. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в интервью Чешскому телевидению.

Если Украина закупит учебно-боевые самолеты L-39NG Skyfox, первые машины могут поступить уже в начале 2027 года, а остальные — в 2028-м.

Чешская компания Aero Vodochody планирует продвигать для Украины учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox в качестве альтернативы более старым моделям L-159. Президент Чехии Петр Павел ранее подтвердил, что Украина проявляла заинтересованность в приобретении самолетов L-159. В то же время чешское правительство сообщило, что эти самолеты в настоящее время необходимы собственным Военно-воздушным силам, поэтому в качестве альтернативы Киеву могут предложить более новые L-39 Skyfox.

Читай нас в