Две дочери погибшего украинского защитника почти год получали пенсии в минимальном размере из-за ошибок в документах, оформленных воинской частью.

После вмешательства омбудсмена Дмитрия Лубинца выплаты пересчитали и начислили задолженность.

Военный защищал Украину с 2014 года, был награжден орденом «За мужество» III степени. В декабре 2025 года он погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области. Его жена осталась с двумя маленькими дочерьми. Семья ранее выехала из оккупированного Рубежного Луганской области.

Из-за ошибок в документах Пенсионный фонд не мог правильно определить размер выплат, а вопрос долгое время не решался. После обращения матери к омбудсмену и запросов в соответствующие органы документы исправили, а Пенсионный фонд Одесской области произвел перерасчет.

Детям также начислили доплату за период с 1 января по 30 ноября 2026 года.

Источник: Дмитрий Лубинец

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