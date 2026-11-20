Наблюдательный совет львовского «Окси Банка» принял решение прекратить деятельность Подольского отделения в Киеве. Причиной закрытия стала его убыточность.

Согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение было принято 17 ноября.

Отделение по адресу ул. Межигорская, 28 предоставляло банковские и другие финансовые услуги в пределах установленных банком лимитов и ограничений.

После закрытия Подольского отделения в Киеве в ОКСИ Банке будет работать одно отделение в столице — на ул. Бульварно-Кудрявской, 51/16.

За девять месяцев 2026 года сеть банка сократилась на одно отделение — до 10.

Окси Банк (ранее — банк «Галс») зарегистрирован в 1991 году. По данным Нацбанка, на 21 августа 2026 года акционерами финучреждения были Олег Баляш (63,9612%), Оксана Баляш (18,1818%), Игорь Фисун (7,2364 %), Владимир Яремцо (5,76 %, опосредованно), Александр Архипов (4,5261 %) и Александр Жук (0,3345 %).

По состоянию на 1 октября 2026 года по размеру совокупных активов «Окси Банк» занимал 52-е место (1,36 млрд грн) среди 59 банков Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Председателя правления «Окси Банка» Вячеслава Парасича подозревают в незаконных операциях на сумму 210 млн грн.

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