Ноябрьская распродажа позволяет вернуться к списку желаний и наконец приобрести технику, покупку которой долго откладывали. Специальные предложения действуют на allo.ua и в магазинах Алло с 17 ноября 2026 года, а скидки достигают 57%. Разберем, какие устройства практичнее обновить сейчас и как подойти к выбору взвешенно.

Черная пятница в Алло для выгодного шопинга

Когда список покупок копится месяцами, сезон скидок помогает закрыть бытовые и рабочие задачи без лишней нагрузки на бюджет. В ноябре стартовала Черная пятница 2026 в Украине, объединившая ключевые категории электроники и приборов для дома.

Основные условия кампании:

скидки достигают 57% на отдельные предложения каталога;

в распродаже участвуют мировые производители электроники и бытовой техники;

ассортимент охватывает категории от наушников и павербанков до ноутбуков и стиральных машин.

Покупатели стали тщательнее выбирать технику и дольше сравнивают параметры перед заказом, поэтому многодневный формат акции дает спокойно взвесить все характеристики и спланировать бюджет.

Какие покупки давно пора перестать откладывать

Замену техники часто переносят, пока старое устройство еще включается. Распродажа снижает входной порог и позволяет обновить нужные категории планово, до внезапной поломки.

Когда смартфон разряжается к обеду, а память приходится чистить перед каждой фотографией, пора перейти на модель с емкой батареей и запасом хранилища. В пару к телефону подбирают смарт-часы для отслеживания тренировок, сна и уведомлений на запястье.

Стиральную машину покупают на годы и меняют обычно лишь при поломке, хотя модель с вместительным барабаном и обработкой паром бережнее отстирывает вещи. А отдельная сушильная машина избавляет от развешивания белья по комнатам и сырости в квартире.

Медленный компьютер, на котором долго открываются таблицы и браузер, отнимает время на рабочих созвонах и учебе. Плановый апгрейд позволяет перейти на быстрый ноутбук с запасом оперативной памяти и дополнить стол большим монитором, чтобы меньше уставали глаза.

Домашний резерв питания спокойнее собрать до зимних отключений света: портативная зарядная станция запитает роутер, оптический терминал и освещение в квартире на несколько часов. Специалисты Алло советуют заранее сверить ее выходную мощность и емкость с бытовыми приборами.

Как выбрать технику и не пожалеть о выборе

Чтобы покупка оказалась практичной, перед заказом стоит проверить три пункта:

задачи и бюджет — определить нужные функции устройства и лимит расходов;

сравнение параметров — сопоставить память, мощность, комплектацию и цену моделей;

условия покупки и доставки — проверить доступность самовывоза из магазинов Алло и точек Алло Express, оплату частями и начисление бонусов «Алло Гроші» в карточке товара или при оформлении.

Обновляйте заветные гаджеты с выгодой уже сегодня

Распродажа продолжается, поэтому сейчас удобно вернуться к запланированным покупкам и сравнить характеристики моделей. Подобрать технику для дома можно на маркетплейсе инновационных товаров Алло, где одновременно действуют корпоративная программа лояльности «Алло Гроші» и коалиционная Fishka. «Відкрий Алло — закрий питання» с обновлением желанных гаджетов.

Читай нас в