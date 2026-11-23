Последние недели принесли новости, которые многие в Украине уже успели отложить в архив как пережиток буквально первых недель, максимум месяцев, большой войны. Так, в Киевской области ужесточают режим светомаскировки: КОВА издала приказ, согласно которому с 12 ноября на территории области вводится специальный режим затемнения ежедневно с 21:00 до 05:00. Новые меры затрагивают бизнес, коммунальные объекты и жилой сектор. Речь идет о частичном или полном отключении наружного освещения улиц, парков, рекламных конструкций, а также о снижении уровня освещения предприятий и учреждений. В Броварской городской территориальной общине режим светомаскировки начал действовать с 20 ноября. Аналогичные решения принимают и другие общины Киевской области — Борщаговская, Барышевская, Глевасская, Бородянская.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагает, что Украине, возможно, придётся пересмотреть вопрос светомаскировки — особенно в отношении освещения дорог и трасс — если Россия начнет массово применять модуль оптической навигации «Сусанин» на реактивных ударных беспилотниках «Герань-5» и других средствах воздушного нападения в ночное время.

Последний раз режим светомаскировки в Украине применялся в самом начале полномасштабного вторжения — в 2022 году. Тогда это было скорее проявлением общей нервозности и попыткой хоть как-то отреагировать на шок войны, но не взвешенным и логичным военным решением. Военного смысла в том, чтобы заставлять людей гасить свет в квартирах, фактически не было никакого, поэтому впоследствии режим тихо сошел на нет в большинстве областей. Теперь он возвращается. Но действительно ли он нужен сейчас и работает ли он против тех угроз, которые существуют в 2026 году? Подробнее — в материале UA.News.

Откуда взялось светомаскировка: краткая история «затемнения» городов

Светомаскировка — это не изобретение нашего века и, конечно же, не какое-то сугубо украинское ноу-хау. Это, собственно, один из старейших инструментов противовоздушной обороны в мире, который использовался задолго до появления радаров, спутников, GPS, современных дронов и т. д. Его логика предельно проста: когда вражеский пилот летит ночью над незнакомой местностью, ему нужны ориентиры. И лучшими ориентирами являются огни городов: их видно издалека, они яркие, они не исчезают и не двигаются. Если же эти огни погасить, пилот теряет ориентацию.

Во время Первой мировой войны это уже было хорошо известно. Лондон начал светомаскировку ещё в 1914 году: полиция издавала распоряжения о снижении освещения, чтобы скрыть город от немецких дирижаблей и самолётов. Существуют свидетельства того, что когда Париж был полностью освещен, летчики на расстоянии до 75 км могли различать его сияние. То есть вынужденное «затемнение» городов было вполне практичной мерой: оно лишало врага визуальных ориентиров.

Во время Второй мировой войны светомаскировка уже стала массовой и системной. В Великобритании её ввели в сентябре 1939 года, а через год начались ночные бомбардировки британских городов. Окна завешивали светонепроницаемой тканью, витрины магазинов затемняли, уличные фонари выключали или экранировали. И это действительно затрудняло жизнь немецким асам — по крайней мере на ранних этапах войны, пока авиация полагалась преимущественно на визуальную ориентацию. Но уже тогда появились радионавигационные системы, которые постепенно стали играть всё большую роль. Поэтому очень быстро светомаскировка перестала быть какой-то панацеей.

История светового маскирования — это, по сути, история борьбы между средствами ориентирования и средствами маскировки. И в этой борьбе каждый новый технологический шаг одной стороны заставлял другую искать ответ. Сегодня мы наблюдаем очередной раунд этой борьбы, но уже с БПЛА, оптическими камерами и искусственным интеллектом.



Украина-2022: затемнение, которое быстро прошло

В 2022 году светомаскировка в Украине была введена почти сразу после начала полномасштабного вторжения. Еще 25 февраля 2022 года местные администрации начали принимать соответствующие распоряжения, и во многих городах люди действительно гасили свет в квартирах, завешивали окна, а улицы погружались в темноту. Но уже весной того же года режим начали отменять в большинстве областей — в том числе и потому, что он создавал больше проблем, чем приносил пользы.

Причина в 2022 году была вполне рациональной. В начале вторжения у России фактически ещё не было дронов или управляемых авиабомб, которые можно запускать за десятки километров от линии фронта. Тогда вражеские самолёты действительно подлетали непосредственно к украинским городам, чтобы бомбить их. Но когда вражеская авиация перестала пересекать линию фронта/линию государственной границы — ведь её начали эффективно сбивать украинская ПВО и авиация, — необходимость в массовом затемнении городов отпала сама собой. Пилоты, которые не летают над городами, давно не ориентируются по фонарям. А те, кто летает, ориентируются по спутниковым координатам, радиолокационным картам и другим современным системам.

К тому же «затемнение» городов имело очевидные негативные последствия: это затрудняло работу полиции, коммунальных служб и скорой помощи, снижало безопасность дорожного движения, создавало психологический дискомфорт для людей. Именно поэтому, когда острая фаза угрозы миновала, режимы светомаскировки тихо и незаметно свернули. Он вернулся лишь локально и преимущественно на прифронтовых территориях, где это действительно имело смысл.



Дроны с оптическим «зрением»: действительно ли свет стал ориентиром

А теперь самое интересное: действительно ли современные российские дроны ориентируются по уличным фонарям? И поможет ли затемнение помешать им? Ответ, как всегда, сложнее, чем хотелось бы.

По словам Сергея «Флеша» Бескрестнова, Россия начала оснащать «Герань-4» и «Герань-5» системой оптической навигации, которая работает по принципу сопоставления изображений местности. В память дрона заранее загружают снимки местности, над которой он должен пролететь, и во время полёта дрон сравнивает эти снимки с изображениями со своей камеры, чтобы определить своё местонахождение. Эта система, которую называют «Сусанин», позволяет дрону летать без спутниковой навигации, то есть даже в условиях работы украинских средств РЭБ, которые глушат GPS.

И вот здесь возникает ключевой вопрос: а что именно видит эта камера? Днём она видит контрастные точки на поверхности земли — здания, дороги, перекрёстки, реки и т. д. Ночью, когда естественного света нет, единственными ориентирами становятся искусственные источники освещения: уличные фонари, прожекторы, свет из окон, рекламные вывески и т. п. Именно об этом и говорит Бескрестнов.

Но означает ли это, что затемнение городов решит проблему? На самом деле, вряд ли.

Во-первых, оптическая навигация — это не единственный и не основной способ наведения. В большинстве случаев дроны все равно используют GPS и инерционные системы, а оптическая коррекция является вспомогательным инструментом, который срабатывает не всегда и не идеально.

Во-вторых, даже если убрать уличные фонари и вывески, остаются другие ориентиры: свет из окон, автомобильные фары, промышленные объекты, которые невозможно полностью затемнить, и т. д. Контролировать «погашение» абсолютно каждого источника света, тем более в большом городе, — задача с тремя звездочками. Скорее всего, это просто физически невозможно.

В-третьих, существуют специальные тепловизионные камеры, которые видят не свет, а тепло, и затемнение против них вообще не работает — хотя стоит признать, что тепловизоры на «Герань-5» пока не являются массовым явлением, и это скорее потенциальная угроза, чем текущая реальность.

И, наконец, в-четвертых — и это, пожалуй, самое важное. Светомаскировка создает проблемы не только для врага, но и для украинской авиации и ПВО. Летчикам, сбивающим дроны, тоже нужно видеть, что происходит на земле. Если освещения нет, это затрудняет их работу и создает дополнительные риски для населенных пунктов, ведь дрон могут сбить непосредственно над городом, и его обломки упадут на жилые дома. Именно поэтому важно найти баланс, чтобы одновременно ограничить возможности врага и не навредить Украине.



Мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов отмечает: на сегодняшний день светомаскировка не имеет столь большого значения.

«Вот если в РФ вдруг возникнет дефицит камер ночного видения, инфракрасных сканеров и т. п. — вот тогда светомаскировка может как-то нам помочь. Но замечу, что освещение улиц не всегда соответствует местности. Где-то есть улицы без единого фонаря, а где-то они освещены, как новогодняя елка.

Подтверждений какого-либо кризиса с тепловизорами у россиян нет. Поэтому и светомаскировка не имеет большого смысла. Инфракрасная камера прекрасно видит в полной темноте при разнице температур, у нее есть контрастность, она дает четкое черно-белое изображение. Когда горит обычное освещение, она «ослепляется». Вот попробуйте взять тепловизор и посветить на него фонариком. Вы вообще ничего не увидите, кроме белого пятна. Поэтому я для себя, как для военного, который неоднократно пользовался приборами ночного видения, вообще не могу объяснить, как отключение света в Броварском районе помешает РФ. Но это мое личное мнение», — отметил Олег Жданов.



Подводя итог, можно сказать, что светомаскировка — это не совсем ерунда и не совсем пережиток прошлого. Это инструмент, который имеет смысл, но только тогда, когда он применяется взвешенно, избирательно и с пониманием того, против какой именно угрозы он работает. В 2022 году это было скорее эмоциональной реакцией на шок, и поэтому быстро сошло на нет. Сейчас же ситуация иная: появилась конкретная технологическая угроза — дроны с оптической навигацией, которые действительно могут использовать световые ориентиры. И это означает, что определенные меры, особенно в отношении освещения дорог и трасс, могут быть оправданными.

Но не стоит питать иллюзий, что простое «затемнение» городов решит проблему российских дронов. Это лишь один из многих элементов сложной игры, и он не заменяет ни ПВО, ни РЭБ, ни совершенствование собственных средств обнаружения и уничтожения воздушных целей, ни, в конечном счете, работу над дипломатией и мирным урегулированием конфликта. К тому же затемнение имеет свою цену: затруднение работы украинской авиации, снижение безопасности движения, бытовые неудобства для миллионов людей. Поэтому решение о его введении должно приниматься не потому, что «так было в 2022 году», а на основе трезвого анализа конкретных угроз и конкретных условий.

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