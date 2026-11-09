Муж актрисы Юлии Буйновской уже два месяца служит в ВСУ

Украинская актриса Юлия Буйновская впервые рассказала, что её муж, актёр Егор Козлов, вступил в ряды Вооружённых сил Украины.

Его мобилизовали после отмены бронирования, когда он возвращался домой.

В интервью Алине Доротюк артистка призналась, что очень тяжело переживает разлуку с мужем и не сдержала слез. В то же время она гордится им и понимает важность его службы.

Супруги почти шесть с половиной лет проводили вместе практически каждый день. Сначала Юлия регулярно навещала Егора в распределительном центре, привозила домашнюю выпечку и необходимые вещи.

По словам актрисы, муж также очень скучает по их двум собакам породы корги. Он даже не успел попрощаться с домашними питомцами перед отправкой на службу.

Источник: интервью с Алиной Доротюк.

Победительница 12-го сезона реалити-шоу «Холостяк» модель Екатерина Лозовицкая тайно вышла замуж за певца азербайджанского происхождения Гидаята Сеидова (Geed). Торжественное событие влюбленные организовали всего через месяц после помолвки.

Известная инфлюенсерша и победительница шоу «Холостяк-12» Екатерина Лозовицкая нечасто говорит о своей личной жизни.

Главный герой 15-го сезона шоу «Холостяк», баскетболист Вячеслав Кравцов, публично поддержал бывшую участницу проекта Анну Мишак после появления в сети информации о её прошлом. Блогер Богдан Беспалов выяснил, что 32-летняя женщина ранее создавала контент для взрослых.

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