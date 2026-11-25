Украинский певец Владимир Дантес рассказал о причинах развода с Надеждой Дорофеевой. Пара прожила в браке шесть лет, прежде чем решила расстаться. Артист поделился своими мыслями о том, что привело к разрыву их отношений.

По словам Дантеса, одной из распространенных проблем его поколения является слишком раннее создание семьи. Часто люди вступают в брак, ещё не понимая собственных желаний и не определившись с тем, чего хотят от жизни. Впоследствии они начинают искать себя, что может негативно сказываться на отношениях с партнёрами.

Певец отметил, что в процессе личностного становления люди иногда теряют тех, кто их любит, или сами отталкивают близких. Более того, со временем некоторые могут осознать, что их чувства с самого начала были не такими глубокими, как казалось.

«Это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся либо слишком рано, либо доходим до возраста, когда не понимаем, что с нами происходит», — пояснил артист.

Отдельно Дантес высказался о трудностях с выражением собственных эмоций. По его мнению, общество часто поощряет демонстрацию уверенности и силы, хотя за внешней самоуверенностью могут скрываться боль и уязвимость.

Исполнитель признался, что ему самому нелегко открываться другим и говорить о своих переживаниях.

«Страшно говорить о своих эмоциях. Я закрытый человек. Мне трудно говорить о чувствах», – признался Владимир.

Об этом пишет издание Styler со ссылкой на комментарий исполнителя для программы «Утро в большом городе».

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