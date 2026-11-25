Представители 17 государств-участников ОБСЕ впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили совместный визит в Украину. Иностранные делегаты ознакомились с последствиями российских атак, обстановкой в сфере безопасности и современными украинскими системами вооружения.

«Позвольте проинформировать Форум о первом визите делегатов Форума по сотрудничеству в сфере безопасности в Украину с начала полномасштабного вторжения России, который состоялся 20–21 ноября 2026 года по инициативе и при поддержке украинской стороны», — заявил дипломат.

По его словам, 20–21 ноября в Киев прибыли военные и дипломатические представители 17 стран, в числе которых Германия, США, Великобритания, Франция, Канада, Польша, Швеция, Норвегия и Швейцария, Турция и другие государства.

Программа визита началась с почтения памяти погибших украинских военных. Делегаты зажгли поминальные свечи у Стены памяти в Киеве.

В ходе встреч с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко, представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны иностранным гостям рассказали о систематических нарушениях Россией принципов ОБСЕ, актуальные угрозы безопасности в регионе и украинский опыт противодействия агрессии.

Отдельно делегации посетили Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там представителям иностранных государств рассказали об усилении привлечения иностранных наемников в российскую армию и преступлениях РФ против украинских военнопленных.

Также состоялись встречи с представителями Программы поддержки ОБСЕ для Украины и Представительства НАТО в Украине. Стороны обсудили реализацию текущих проектов.

Вместе со специалистами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям представители стран ОБСЕ посетили три объекта в Киеве, которые понесли значительные разрушения в результате российских ударов.

Речь идет о здании Президиума Национальной академии наук Украины, торговом центре «Квадрат» и жилом доме на улице Дегтяревской.

Сотрудники ГСЧС рассказали иностранным гостям о последствиях атак и практических трудностях проведения аварийно-спасательных работ в условиях постоянной угрозы.

Завершающим мероприятием визита стала выставка современных украинских систем вооружения.

«Кульминацией визита стала выставка самых современных украинских систем вооружения — результатов технологической изобретательности и непрерывных инноваций, призванных противостоять агрессору, который полагается на численное превосходство», — подчеркнул Ростислав Палагусинец.

Он подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует: военное превосходство зависит не только от численности армии, но и от стойкости, инноваций и способности стратегически адаптироваться к новым вызовам.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в среду, 25 ноября, прибыл с официальным визитом в Киев. Глава эстонского внешнеполитического ведомства опубликовал видео поездки по Крещатику мимо Майдана Независимости, поприветствовав украинскую столицу.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, прибыл в Закарпатскую область Украины. Это первый визит главы венгерского правительства в Закарпатье с 2015 года.

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