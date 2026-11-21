Увеличение продолжительности жизни украинцев может помочь замедлить сокращение населения страны. Одним из главных резервов для этого является снижение избыточной смертности среди мужчин трудоспособного возраста, которая оставалась высокой ещё до начала полномасштабной войны.

В частности, по продолжительности жизни украинские мужчины уступают жителям ведущих европейских стран на 10–14 лет.

По словам демографа, украинские мужчины по продолжительности жизни уступают жителям ведущих европейских стран на 10–14 лет, а украинские женщины — на 7–10 лет. Проблема высокой смертности мужчин трудоспособного возраста существовала в Украине еще до полномасштабного вторжения. Смертность мужчин по сравнению с женщинами была настолько высокой, что это, в частности, отразилось на половой структуре населения: женщин в Украине больше.

Александр Гладун считает, что сокращение этого разрыва могло бы существенно повлиять на демографическую ситуацию. Ведь замедлить темпы сокращения населения можно не только за счет повышения рождаемости, но и благодаря тому, что люди будут жить дольше.

«Это огромный резерв для того, чтобы население не сокращалось такими стремительными темпами», — подчеркнул демограф.

В то же время, по его словам, необходимы изменения внутри страны. Гладун считает, что Украина должна начать общественный диалог и перезагрузку государства, чтобы создать условия, при которых молодежь захочет возвращаться и оставаться дома.

Такую оценку озвучил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун в интервью tsn.ua.

Население Украины может сократиться до 23 млн человек: демограф назвал главную угрозу.

Демограф заявил, что население Украины сократилось до 28,5 млн человек.

Читай нас в