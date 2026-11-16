День работников радио, телевидения и связи 2026: история праздника и лучшие поздравления

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. В этом году исполняется 102 года со дня первого радиоэфира в Харькове, положившего начало истории украинского радиовещания. Рассказываем, откуда берет начало этот праздник, почему он важен и как поздравить специалистов отрасли.

История Дня работников радио, телевидения и связи

Профессиональный праздник имеет конкретную историческую дату. 16 ноября 1924 года в Харькове состоялась первая передача Украинского радио. Эфир начался в 19:00 со слов: «Алло, алло, алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!».

Именно это событие считается началом украинского радиовещания. Сначала радиостанция занимала всего две комнаты в здании бывшего партийного клуба. В одной оборудовали студию для дикторов, а в другой разместили техническое оборудование.

Первые десять лет Украинское радио работало в Харькове. В 1934 году, после переноса столицы УССР в Киев, радиостанция также переехала в столицу.

Со временем программы стали более разнообразными: слушателям предлагали информационные выпуски, музыкальные и литературные передачи, а также трансляции театральных спектаклей. Радиовещание не прекращалось и во время Второй мировой войны, хотя из-за боевых действий приходилось менять места работы.

Когда в Украине учредили профессиональный праздник

Официально День работников радио, телевидения и связи был установлен в 1994 году. 11 ноября президент Леонид Кучма подписал указ № 667/94, которым определил датой ежегодного празднования 16 ноября.

Решение было принято в поддержку инициативы работников радио, телевидения и связи Украины. Впоследствии праздник стал общим для представителей многих направлений медиа и телекоммуникационной отрасли.

Сегодня 16 ноября поздравляют журналистов, редакторов, радио- и телеведущих, операторов, звукорежиссеров, инженеров, а также специалистов мобильной и интернет-связи. Их работа помогает людям получать информацию, общаться и оставаться частью общего информационного пространства.

Почему работа медийщиков и специалистов связи особенно важна во время войны

После начала полномасштабного вторжения России значение этого профессионального сообщества для Украины существенно возросло. Журналисты и редакции оперативно информируют граждан о ходе боевых действий, последствиях обстрелов, воздушных угрозах и важных решениях государства.

В то же время от стабильной работы телекоммуникационных сетей зависит возможность звонить родным, пользоваться интернетом и государственными онлайн-сервисами, получать уведомления и вызовы экстренных служб.

Многие специалисты выполняют свои обязанности в опасных условиях. Журналисты работают вблизи мест российских ударов, а инженеры и технические бригады восстанавливают поврежденные линии связи и оборудование.

Поэтому профессиональный праздник 16 ноября — это повод поблагодарить всех, кто ежедневно обеспечивает украинцев информацией и помогает стране оставаться на связи.

Поздравление с Днём работников радио, телевидения и связи в прозе

Вариант 1

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников радио, телевидения и связи! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессионального роста и новых достижений. Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен, а в эфире и в жизни звучат только хорошие новости!

Вариант 2

С Днём работников радио, телевидения и связи! Желаем всегда оставаться на волне успеха, находить правильные слова и нужные решения. Пусть в работе будет как можно больше интересных проектов, благодарных слушателей и зрителей, а дома ждут уют, любовь и покой.

Вариант 3

Поздравляем с профессиональным праздником тех, кто помогает людям слышать, видеть и понимать друг друга! Пусть техника работает без сбоев, сигналы всегда будут четкими, а каждый рабочий день приносит удовольствие. Желаем мира, благополучия, вдохновения и осуществления всех замыслов!

Поздравления в стихах

Вариант 1

Пусть радио несет хорошие новости,

А связь объединяет все семьи.

Пусть будет успех в работе,

А счастье — в жизни и заботе.

Здоровья, мира и тепла,

Чтобы судьба была щедрой!

Вариант 2

Пусть эфир звучит вдохновенно,

Пусть каждый день проходит не зря.

Пусть техника никогда не подводит,

А успех сопровождает повсюду.

Желаем вам радости и добра,

Чтобы судьба щедро дарила дни!

Вариант 3

Вы — голос новостей и надёжная связь,

Каждый день прокладываете путь к людям.

Пусть труд приносит уважение и признание,

А дома ждут любовь и нежность.

Пусть мир воцарится в каждом доме,

А дни будут светлыми, счастливыми и весёлыми!

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