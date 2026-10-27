День украинской письменности и языка: как изменилась роль украинского языка после начала полномасштабной войны

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. За годы полномасштабной войны украинский язык стал более заметным в повседневном общении, образовании, СМИ и цифровом пространстве. В то же время языковые привычки меняются неравномерно: если украиноязычного контента в социальных сетях становится больше, то в семейном общении и отдельных регионах переход на государственный язык происходит постепенно.

Одним из главных направлений этих изменений стал интернет. Украинскоязычные видео, блоги, подкасты, онлайн-СМИ и образовательные материалы формируют среду, в которой можно получать информацию, учиться и развлекаться на родном языке. В то же время развитие цифровых платформ и искусственного интеллекта ставит новые вопросы: насколько украинский язык представлен в поисковых системах, качественно ли с ним работают языковые модели и почему результаты поиска иногда не соответствуют языку запроса.

Проблему русскоязычной выдачи Google недавно подняла и уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она сообщила об официальном обращении в головной офис компании в связи со случаями, когда на украинские запросы поисковик предлагает результаты на русском языке.

UA.News рассказывает, почему День украинской письменности и языка отмечают 27 октября, как изменились языковые привычки украинцев после 2022 года и какое место украинский язык занимает в цифровом пространстве.

Почему День украинской письменности и языка отмечают 27 октября

День украинской письменности и языка был учрежден в 1997 году. Изначально его отмечали 9 ноября — в день памяти преподобного Нестора Летописца, которого традиционно связывают с развитием древней письменной традиции на украинских землях.

В 2023 году дату перенесли на 27 октября после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Праздник призван привлечь внимание к украинской письменности, литературе и развитию государственного языка. Оно также напоминает об исторических обстоятельствах, при которых украинская культура долгое время развивалась в условиях ограничений, а использование украинского языка в образовании, книгоиздании и государственной жизни неоднократно становилось предметом политического давления.

Одной из самых известных традиций этого дня является Всеукраинский радиодиктант национального единства. Его учредила команда Украинского радио в 2000 году. С тех пор акция превратилась в масштабное событие, к которому присоединяются люди в разных регионах Украины и за рубежом.

В 2026 году радиодиктант состоялся 27 октября в 11:00. Текст под названием «Письмо, которое не заканчивается» написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Его читали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтёр Даша Астафьева.

Как полномасштабная война изменила языковые привычки украинцев

После начала полномасштабного вторжения России языковой вопрос приобрел новое общественное значение. Для части украинцев переход на государственный язык стал способом дистанцироваться от российского культурного пространства, поддержать украинскую идентичность и более последовательно использовать язык в повседневной жизни.

Эти изменения подтверждают и социологические исследования. В феврале — марте 2025 года Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос, в котором приняли участие 1029 совершеннолетних граждан Украины на подконтрольной правительству территории. По его результатам, 63 % респондентов сообщили, что дома общаются на украинском, 13 % — на русском, а ещё 19 % используют оба языка примерно в равной степени.

Для сравнения: в 2020 году украинский язык в качестве основного языка домашнего общения называли 52% опрошенных, а русский — 25%. Таким образом, за пять лет доля тех, кто преимущественно общается дома на украинском, выросла на 11 процентных пунктов, тогда как доля русскоязычных уменьшилась на 12 пунктов.

В то же время эти показатели не означают, что переход на украинский язык произошел одинаково во всех регионах. По данным того же исследования, на Западе страны доля людей, общающихся дома на украинском языке, осталась на уровне 85%. В центральных областях она выросла с 62% в 2020 году до 68% в 2025-м. На Юге показатель увеличился с 22% до 39%, а на Востоке — с 17% до 29%.

Языковые привычки меняются не только из-за личных решений. На них влияют семейное окружение, работа, образование, потребление медиа и среда общения. Часть людей переходит на украинский язык постепенно: сначала использует его на работе или в общественных местах, а затем — в разговорах с друзьями и семьёй.

Поэтому важно различать отношение к украинскому языку и фактические языковые практики. Человек может поддерживать статус украинского языка как государственного, потреблять украиноязычный контент и в то же время продолжать общаться на русском языке дома. Изменения в разных сферах происходят с разной скоростью, а социологические исследования позволяют проследить эту динамику.

Украинский язык в социальных сетях: что показывают исследования

Одним из самых заметных изменений последних лет стало увеличение количества украиноязычного контента в социальных сетях. Украинский язык всё чаще звучит в видео, развлекательных форматах, блогах, подкастах, обзорах техники, образовательных проектах и игровых трансляциях.

По результатам исследования Центра контент-анализа, представленного в декабре 2025 года, украинский язык преобладал над русским в общем массиве постов в социальных сетях. В исследовании, охватившем Facebook, X, YouTube, TikTok и другие платформы, доля украинского языка составила 70%, а русского — 30%. Годом ранее соотношение составляло 56% против 44%.

Для анализа исследователи собрали примерно 1,3 млн постов, опубликованных с 15 сентября по 14 октября 2025 года пользователями, которые указали в своих профилях Украину или украинские регионы в качестве места пребывания. Авторы определяли соотношение языков по частоте использования характерных для украинского и русского лексем.

Особенно заметные изменения зафиксировали на видеоплатформах. По данным исследования, на YouTube доля украиноязычного контента достигла 62%. В TikTok она составила 76% против 47% в 2024 году. Это свидетельствует о том, что украинский язык всё активнее используется не только в новостях и образовательных материалах, но и в развлекательном контенте, который потребляет молодая аудитория.

Исследователи также зафиксировали разницу между регионами. В пяти западных областях доля украиноязычных постов достигла как минимум 97%. В Киеве она выросла до 77%. В то же время в Одесской области в исследованной выборке постов украинский язык составлял 44%, а русский — 56%.

Рост количества украиноязычных публикаций важен по нескольким причинам. Во-первых, пользователи получают больше возможностей потреблять информацию и развлекаться на украинском языке. Во-вторых, авторы контента могут развивать собственные проекты и формировать аудиторию вокруг государственного языка.

В-третьих, социальные сети влияют на языковые привычки молодежи: когда на украинском доступны популярные блогеры, музыка, юмор, игровые трансляции и учебные материалы, он становится естественным языком не только обучения или официальных сообщений, но и повседневного досуга.

Языковой омбудсмен обратилась в Google из-за русскоязычной выдачи

Вопрос присутствия украинского языка в цифровом пространстве вышел за пределы социальных сетей. В октябре 2026 года уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила, что обратилась в головной офис Google из-за случаев, когда поисковая система показывает русскоязычные результаты в ответ на запросы на украинском языке.

По словам омбудсмена, на эту проблему обращали внимание украинские военнослужащие и ветераны. Они сообщали о ситуациях, когда пользователь вводит запрос на украинском языке, но получает русскоязычные страницы. Одним из возможных факторов Ивановская назвала географическое положение пользователя, которое учитывают алгоритмы поиска.

Само по себе появление русскоязычного результата не обязательно означает, что поисковик игнорирует язык запроса. На результаты могут влиять доступность материалов, их релевантность, настройки пользователя, регион и другие сигналы, которые учитывают поисковые алгоритмы.

Однако обращение омбудсмена поднимает более широкий вопрос: имеет ли человек, ищущий информацию на украинском языке, достаточно возможностей получать качественные ответы именно на этом языке.

Это важно не только с точки зрения удобства. Поисковые системы являются одним из основных способов доступа к информации, учебным материалам, государственным услугам и новостям. Если украиноязычные страницы недостаточно представлены или уступают по видимости материалам на других языках, пользователи могут чаще переходить на русскоязычные источники даже тогда, когда сознательно формулируют запрос на украинском языке.

Зачем Украине государственный электронный тезаурус украинского языка

Еще одним направлением, которое Елена Ивановская назвала стратегическим, стало создание Государственного электронного тезауруса украинского языка. По её словам, ресурс должен охватывать словоформы и диалекты и может использоваться, в частности, для более качественного обучения больших языковых моделей, лежащих в основе современных систем искусственного интеллекта.

Тезаурус — это структурированный языковой ресурс, который помогает систематизировать слова, их значения и связи между понятиями. Для цифровых инструментов такие данные могут быть полезны при анализе текстов, поиске информации, распознавании речи и создании языковых моделей.

Украинский язык имеет свои грамматические особенности, склонения, фразеологизмы, диалекты и культурные контексты. Поэтому качественная работа искусственного интеллекта с украинским языком предполагает нечто большее, чем способность генерировать грамматически правильные предложения. Система должна понимать значение слов в конкретной ситуации, различать официальный и разговорный стили, корректно работать с украинскими именами и географическими названиями и не переносить механически конструкции из других языков.

Одной из проблем остается неравномерность цифровых данных. Если определенный язык представлен в обучающих корпусах меньше, чем другие, модель может хуже справляться с его редкой лексикой, диалектами или узкопрофильной терминологией. В то же время качество зависит от конкретного инструмента, объема и качества обучающих материалов, а также способа его использования.

Развитие украинского языка в сфере технологий требует сотрудничества государственных учреждений, ученых, лингвистов, разработчиков и СМИ. Важны не только словари и тезаурусы, но и открытые языковые корпуса, качественные наборы данных, инструменты проверки текста и ресурсы для распознавания украинской речи.

Искусственный интеллект при этом открывает дополнительные возможности. Он может помогать редактировать тексты, создавать субтитры, распознавать речь, переводить материалы и делать цифровой контент более доступным. Однако автоматические системы не всегда правильно передают смысл, поэтому для важных текстов необходимы проверка и редакторская работа.

Почему присутствие украинского языка в цифровом пространстве имеет значение

Цифровое пространство давно перестало быть лишь местом для общения. В нем люди учатся, работают, получают государственные услуги, покупают товары, ищут информацию и взаимодействуют с технологиями. Поэтому язык, на котором доступны эти возможности, влияет на повседневный опыт пользователей.

Украинская версия сайта, приложения или онлайн-сервиса — это не просто перевод меню. Важно, чтобы пользователь мог полноценно выполнять необходимые действия, получать понятные сообщения, находить информацию и обращаться в службу поддержки на государственном языке.

Украинское законодательство устанавливает требования к использованию государственного языка в различных сферах, в частности в интернет-представительствах бизнеса и обслуживании потребителей. Однако наличие украиноязычной версии ещё не гарантирует одинаково качественного опыта. Перевод может быть неполным, инструкции — устаревшими, а автоматические сообщения — содержать ошибки или неестественные конструкции. Для сложных сервисов важно не только перевести интерфейс, но и адаптировать терминологию, контекст и логику взаимодействия.

Не менее важна доступность информации в поисковых системах. Если украиноязычные материалы регулярно публикуются, правильно структурированы и отвечают запросам пользователей, у них больше шансов быть найденными. Это касается новостей, образовательных материалов, инструкций, обзоров, научно-популярных текстов и профессиональных ресурсов.

От качества такого контента зависит, сможет ли человек найти на украинском языке ответ на конкретный вопрос, разобраться в технологии или получить нужную услугу. Если информации не хватает, пользователи могут переходить на другие языки, даже если в повседневной жизни отдают предпочтение украинскому.

Какие языковые вызовы остаются

Несмотря на рост присутствия украинского языка в публичном и цифровом пространстве, изменения происходят не одинаково быстро. В разных регионах, семьях и профессиональных средах сохраняются различия в языковых практиках. Часть людей использует украинский язык в официальных ситуациях, но возвращается к другому языку в частном общении.

Еще один вызов — доступность качественного контента для разных аудиторий. На украинском языке нужны не только новости и официальные сообщения, но и современная художественная литература, научные объяснения, профессиональные курсы, развлекательные проекты, детские материалы и специализированные ресурсы. Чем шире выбор, тем легче использовать государственный язык во всех сферах жизни.

Отдельного внимания требует качество языка. Рост количества публикаций не всегда сопровождается надлежащим редактированием. Автоматические переводы, кальки, ошибки и некорректное использование терминов могут быстро распространяться, особенно в социальных сетях. Это создает потребность в доступных словарях, редакторских инструментах, языковых консультациях и качественных образовательных ресурсах.

При этом поддержка украинского языка не ограничивается исправлением ошибок или формальным соблюдением требований. Важно, чтобы люди могли легко найти нужный материал, получить услугу, учиться и общаться на украинском языке без дополнительных барьеров. Именно практическая доступность определяет, насколько полноценно язык функционирует в современном обществе.

Как украинский язык будет развиваться дальше

День украинской письменности и языка напоминает не только об истории, но и о повседневном использовании украинского языка. За годы полномасштабной войны он укрепил свои позиции во многих сферах, а социальные сети и цифровые платформы стали важными площадками для его распространения. В то же время языковые привычки меняются постепенно, а присутствие украинского языка в интернете зависит от постоянного создания качественного контента.

Следующим этапом может стать не просто увеличение количества украиноязычных публикаций, а расширение тем и форматов, доступных на государственном языке. Это касается образования, науки, технологий, профессиональной коммуникации и инструментов искусственного интеллекта.

Важным показателем станет то, насколько легко люди смогут получать на украинском языке нужную информацию, пользоваться цифровыми сервисами и взаимодействовать с новыми технологиями. Ведь полноценное присутствие языка в современном мире определяется не только его формальным статусом, но и возможностью использовать его каждый день — дома, на работе, в учебе и в цифровом пространстве.

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