В 2025 году в Украине было подано 2861 декларация с указанием криптовалюты. Это на 16 % больше, чем годом ранее.

Больше всего деклараций с криптоактивами подали сотрудники Национальной полиции, прокуратуры и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту указали в декларациях 16 из 391 парламентария — это около 4%.

Самый большой криптовалютный портфель среди народных депутатов задекларировал председатель парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко. Речь идет о 80 биткоинах, стоимость которых оценивается примерно в 223 млн гривен.

В то же время депутат-рекордсмен задекларировал 278,8 млн гривен только в биткоинах.

Более четверти всех деклараций с криптовалютой пришлось на Киев — 820 документов.

По количеству таких деклараций далее следуют:

Киевская область — 277;

Днепропетровская область — 215;

Харьковская область — 200;

Львовская область — 174.

Отдельно отмечается, что, по данным Единого государственного реестра, в течение первых десяти месяцев 2026 года женщины открыли почти 148,5 тысячи новых индивидуальных предпринимателей в Украине.

Эти данные обнародовал Opendatabot со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики одобрил соответствующий законопроект президента. Об этом 24 ноября сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада 287 голосами приняла за основу инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №16220, который изменяет порядок декларирования имущества и доходов отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

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