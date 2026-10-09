Депутату Изюмского городского совета VIII созыва, избранному от запрещенной партии «ОПЗЖ», заочно сообщили об еще одном подозрении. По данным следствия, он обнародовал информацию о расположении украинских военных и военных складов в Изюме.

По версии правоохранителей, в декабре 2025 года мужчина, находясь в России, опубликовал в Facebook видеообращение, в котором назвал адреса дислокации Сил обороны, складов с боеприпасами и военной техникой. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по украинским позициям.

Депутату инкриминируют несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения. Это уже второе уголовное дело в его отношении.

По делу о государственной измене его заочно судят за то, что весной 2022 года он, по данным следствия, показывал российским военным объездной путь к Изюму и передавал им информацию о местных волонтерах, ветеранах АТО/ООС и правоохранителях.

В сентябре 2022 года, после деоккупации Изюма, депутат сбежал в Россию, где, по данным прокуратуры, скрывается от украинского правосудия.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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