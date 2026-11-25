В декабре 2026 года в Украине будут отмечаться ряд государственных, военных, профессиональных, международных и церковных праздников. Среди них — День Вооруженных сил Украины, День Сухопутных войск, День святого Николая, День энергетика и Рождество Христово. Также в этом месяце будут чествовать участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Новый 2027 год украинцы будут встречать в ночь с четверга, 31 декабря, на пятницу, 1 января.

Могу также подготовить тематическую иллюстрацию к материалу о праздниках декабря 2026 года.

Дополнительных обязательных выходных в декабре не будет. В связи с действием военного положения нормы Трудового кодекса о праздничных и нерабочих днях не применяются.

Календарь рабочих и выходных дней

Декабрь 2026 года насчитывает 31 календарный день. При стандартной пятидневной рабочей неделе у украинцев будет 23 рабочих и восемь выходных дней.

Рабочие дни: 1–4, 7–11, 14–18, 21–25 и 28–31 декабря (23 рабочих дня).

Выходные дни: 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 декабря (восемь выходных дней).

В соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», праздничные дни не являются основанием для обязательного предоставления дополнительных выходных или переноса рабочих дней.

Рождество Христово, 25 декабря, в этом году приходится на пятницу. В обычных условиях этот день является праздничным и нерабочим в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Однако во время военного положения соответствующая норма не применяется.

Последний день года, 31 декабря, приходится на четверг и также будет рабочим по стандартному графику. Работодатели могут самостоятельно устанавливать дополнительные дни отдыха.

В декабре в Украине отмечают праздники, посвященные военнослужащим, выполняющим задачи по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.

4 декабря — День ракетных войск и артиллерии;

6 декабря — День Вооруженных сил Украины;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Одной из важнейших государственных дат месяца является День Вооруженных сил Украины. Праздник установлен в честь принятия Верховной Радой Украины 6 декабря 1991 года Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины».

Особое место в декабрьском календаре занимают даты, связанные со становлением украинской государственности, гражданскими правами и чествованием участников ликвидации техногенных катастроф:

1 декабря — годовщина Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины;

10 декабря — День прав человека;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

25 декабря — Рождество Христово.

Профессиональные праздники в декабре

В течение последнего месяца года свои профессиональные праздники будут отмечать сотрудники прокуратуры, статистических органов, органов местного самоуправления, судебной системы, энергетической и дипломатической отраслей.

1 декабря – День работников прокуратуры;

5 декабря – День работников статистики;

7 декабря – День местного самоуправления;

15 декабря – День работников суда;

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;

19 декабря – День адвокатуры;

22 декабря – День энергетика и День работников дипломатической службы Украины;

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины

Международные даты декабря

В декабре также отмечаются международные даты, посвященные защите прав человека, волонтерской деятельности, охране здоровья, борьбе с коррупцией и развитию международного сотрудничества.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;

5 декабря – Международный день волонтера и Всемирный день почв;

7 декабря — Международный день гражданской авиации;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв преступления геноцида;

10 декабря – День прав человека;

11 декабря – Международный день гор;

12 декабря – Международный день всеобщего доступа к услугам здравоохранения;

18 декабря — Международный день мигранта;

20 декабря – Международный день солидарности народов;

27 декабря – Международный день противоэпидемической готовности.

Кроме того, во второе воскресенье декабря в Украине традиционно отмечают День благотворительности. В 2026 году эта дата приходится на 13 декабря.