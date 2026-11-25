Государственные и международные праздники в декабре 2026 года — когда украинцы будут отмечать Рождество
В декабре 2026 года в Украине будут отмечаться ряд государственных, военных, профессиональных, международных и церковных праздников. Среди них — День Вооруженных сил Украины, День Сухопутных войск, День святого Николая, День энергетика и Рождество Христово. Также в этом месяце будут чествовать участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Новый 2027 год украинцы будут встречать в ночь с четверга, 31 декабря, на пятницу, 1 января.
Могу также подготовить тематическую иллюстрацию к материалу о праздниках декабря 2026 года.
Дополнительных обязательных выходных в декабре не будет. В связи с действием военного положения нормы Трудового кодекса о праздничных и нерабочих днях не применяются.
Календарь рабочих и выходных дней
Декабрь 2026 года насчитывает 31 календарный день. При стандартной пятидневной рабочей неделе у украинцев будет 23 рабочих и восемь выходных дней.
Рабочие дни: 1–4, 7–11, 14–18, 21–25 и 28–31 декабря (23 рабочих дня).
Выходные дни: 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 декабря (восемь выходных дней).
В соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», праздничные дни не являются основанием для обязательного предоставления дополнительных выходных или переноса рабочих дней.
Рождество Христово, 25 декабря, в этом году приходится на пятницу. В обычных условиях этот день является праздничным и нерабочим в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Однако во время военного положения соответствующая норма не применяется.
Последний день года, 31 декабря, приходится на четверг и также будет рабочим по стандартному графику. Работодатели могут самостоятельно устанавливать дополнительные дни отдыха.
В декабре в Украине отмечают праздники, посвященные военнослужащим, выполняющим задачи по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.
- 4 декабря — День ракетных войск и артиллерии;
- 6 декабря — День Вооруженных сил Украины;
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Одной из важнейших государственных дат месяца является День Вооруженных сил Украины. Праздник установлен в честь принятия Верховной Радой Украины 6 декабря 1991 года Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины».
Особое место в декабрьском календаре занимают даты, связанные со становлением украинской государственности, гражданскими правами и чествованием участников ликвидации техногенных катастроф:
- 1 декабря — годовщина Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины;
- 10 декабря — День прав человека;
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- 25 декабря — Рождество Христово.
Профессиональные праздники в декабре
В течение последнего месяца года свои профессиональные праздники будут отмечать сотрудники прокуратуры, статистических органов, органов местного самоуправления, судебной системы, энергетической и дипломатической отраслей.
- 1 декабря – День работников прокуратуры;
- 5 декабря – День работников статистики;
- 7 декабря – День местного самоуправления;
- 15 декабря – День работников суда;
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;
- 19 декабря – День адвокатуры;
- 22 декабря – День энергетика и День работников дипломатической службы Украины;
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;
- 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
Международные даты декабря
В декабре также отмечаются международные даты, посвященные защите прав человека, волонтерской деятельности, охране здоровья, борьбе с коррупцией и развитию международного сотрудничества.
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;
- 5 декабря – Международный день волонтера и Всемирный день почв;
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации;
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв преступления геноцида;
- 10 декабря – День прав человека;
- 11 декабря – Международный день гор;
- 12 декабря – Международный день всеобщего доступа к услугам здравоохранения;
- 18 декабря — Международный день мигранта;
- 20 декабря – Международный день солидарности народов;
- 27 декабря – Международный день противоэпидемической готовности.
Кроме того, во второе воскресенье декабря в Украине традиционно отмечают День благотворительности. В 2026 году эта дата приходится на 13 декабря.
По новоюлианскому календарю Православной церкви Украины в декабре отмечается ряд важных религиозных праздников, среди которых День святого Николая и Рождество Христово.
- 4 декабря – святой великомученицы Варвары;
- 6 декабря — святителя Николая Чудотворца;
- 9 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной;
- 12 декабря — святителя Спиридона Тримифунтского;
- 24 декабря – Сочельник (Святвечер);
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;
- 27 декабря – святого первомученика и архидиакона Стефана;
- 31 декабря – преподобной Мелании Римлянки (Маланки).
На протяжении большей части декабря будет продолжаться Рождественский пост, который начался 15 ноября и завершится 24 декабря.
Памятные даты декабря
Особое место в декабрьском календаре занимают события, связанные с восстановлением независимости Украины, защитой прав человека и чествованием участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины. В 2026 году исполняется 35 лет со дня голосования, в ходе которого более 90% его участников поддержали Акт о провозглашении независимости Украины.
10 декабря — День прав человека. Дата приурочена к принятию Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.