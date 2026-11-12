Госполитика проверит Черкасскую епархию УПЦ (МП) на наличие связей с Русской православной церковью

13 ноября исследовательская группа Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести начнет проверку Управления Черкасской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Специалисты будут выяснять, имеются ли признаки аффилированности епархии с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

«Соответствующее решение принято приказом ГСЭС во исполнение требований закона «О свободе совести и религиозных организациях» и порядка проведения исследования на предмет наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена», — говорится в сообщении службы.

В Госслужбе по вопросам этнической политики подчеркнули, что ведомство действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к свободе вероисповедания.

9 мая 2025 года Кабинет министров утвердил порядок проведения исследований на предмет наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными структурами, деятельность которых запрещена в Украине. Также правительство определило процедуру рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозных организаций для пропаганды идеологии «русского мира».

В июле 2025 года Государственная служба по этнополитике и свободе совести заявила, что выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой запрещена в Украине. Тогда же ведомство утвердило перечень религиозных организаций, входящих в структуру УПЦ (МП) или связанных с ней.

27 августа 2025 года Госслужба по этнополитике признала УПЦ (МП) аффилированной с РПЦ.

В конце октября 2025 года ведомство выявило признаки аффилированности Корецкого монастыря (МП) с Русской православной церковью.

В мае 2026 года Госсовет по вопросам национальной политики признал монастырь «Голосеевская пустынь» УПЦ (МП) аффилированным с РПЦ.

22 июля 2026 года служба сообщила об обнаружении признаков аффилированности Почаевской лавры с Русской православной церковью.

В середине октября 2026 года Госсовет по вопросам национальностей признал Запорожскую епархию УПЦ (МП) аффилированной с РПЦ.

В конце октября ведомство также выявило признаки аффилированности управления Балтской епархии УПЦ (МП) с Русской православной церковью.

Об этом сообщила Исследовательская группа Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Ранее Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала управление Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата аффилированным с Русской православной церковью, деятельность которой запрещена в Украине. Об этом сообщили в Госслужбе по этнополитике.

В Тернопольской области Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в государственную собственность Покровскую церковь в селе Старый Почаев. Храм является памятником архитектуры национального значения.

Читай нас в