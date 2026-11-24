За почти пять лет полномасштабной войны директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук провел за границей около 286 дней. Это стало поводом для общественных активистов поставить под сомнение целесообразность отдельных служебных поездок, некоторые из которых значительно превышали продолжительность мероприятий, ради которых их организовывали.

Вопросы возникли также относительно финансирования командировок, отчетности, личного гонорара директора за лекцию в США и невозвращения одного из сотрудников музея после поездки в Швецию.

РБК-Украина проанализировало документы, позицию музея и самого Савчука, а также законодательные требования, чтобы выяснить, насколько обоснованными были зарубежные командировки и должным ли образом контролируется использование государственных средств во время войны.

По данным общественной организации «єЗАКОН» и самого музея, в 2022–2026 годах Юрий Савчук посетил 16 стран в рамках 28–29 командировок и провел за пределами Украины примерно 286 дней.

В музее объясняют такие поездки активной международной деятельностью учреждения. Во время полномасштабной войны Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне стал одной из важных площадок культурной дипломатии и документирования современной российско-украинской войны.

Эта работа включает организацию выставок за рубежом, сотрудничество с зарубежными учреждениями и сбор свидетельств о российской агрессии.

Согласно официальной справке музея, за этот же период 60 сотрудников совершили 212 командировок общей продолжительностью 1860 дней. Они организовали 26 выставок на четырёх континентах, 11 из которых прошли под кураторством Савчука, провели 20 лекций, приняли участие в 51 форуме и наладили 63 институциональных партнёрства.

Однако общие показатели работы коллектива не снимают вопросов относительно графика самого директора. В частности, активисты хотят выяснить, почему отдельные его командировки длились значительно дольше основных мероприятий и какие конкретные результаты дали дополнительные дни пребывания за рубежом.

В обращении общественной организации к СМИ речь идет о командировках, расходы на которые, по её данным, покрывал музей. Само учреждение в ответе на запрос предоставило общую статистику по всем сотрудникам.

Согласно ей, 211 из 212 командировок были профинансированы принимающими сторонами, а также частично музеем. В 24 случаях учреждение частично покрывало транспортные расходы. Два из этих случаев касались генерального директора.

Полностью за счет музея, по его данным, была профинансирована одна командировка Савчука — поездка в Лондон в 2023 году для получения специальной награды жюри премии Museums + Heritage Awards.

Таким образом, не все зарубежные поездки директора оплачивались за счет музея. В то же время общая статистика не позволяет установить, кто именно и в каком объеме финансировал каждую его командировку.

В отдельных случаях вопросы касаются не только расходов, но и продолжительности пребывания за рубежом.

Один из таких случаев — командировка в Великобританию с 3 по 15 мая 2023 года. Официальной целью поездки были обмен опытом с британскими музеями, налаживание контактов и информирование о российской агрессии.

В письме Министерства культуры также шла речь о привлечении благотворительной помощи и инвестиций для технического переоснащения музея.

Согласно документам, проанализированным авторами обращения, приглашение было адресовано Савчуку лично, а основное мероприятие состоялось 10 мая. Таким образом, документально подтвержденное участие в нем приходилось лишь на один день из тринадцати дней командировки.

В отчете музея за май авторы обращения не нашли информации о привлеченной помощи или инвестициях. Стоимость поездки они оценили в 106 072 гривны и утверждают, что она была оплачена за счет музея.

В справке учреждение сообщает, что единственная полностью профинансированная им командировка директора в Лондон в 2023 году была связана с получением награды Museums + Heritage Awards. Из предоставленных материалов не совсем понятно, как эта запись соотносится с поездкой 3–15 мая, о которой говорится в обращении.

Поэтому остается вопрос: чем Савчук занимался в Великобритании остальные двенадцать дней и какие результаты должна была принести эта часть командировки?

Еще одна длительная поездка состоялась в Италию и Польшу с 31 октября по 14 ноября 2023 года. Ее официальной целью были встречи по вопросам сотрудничества в сфере сохранения и реставрации украинского культурного наследия.

Согласно документам, полученным авторами обращения, приглашение от Итальянского института ядерной физики было адресовано лично Савчуку. Также среди предоставленных материалов не было соглашения о сотрудничестве между учреждениями.

В отчете музея за ноябрь авторы обращения не нашли конкретных результатов поездки. Личное приглашение директора является обычной практикой для международных контактов, а отдельное соглашение перед каждой командировкой закон не требует.

Однако активисты хотят выяснить, что именно удалось сделать за две недели, с кем встречался директор, о чем договорились стороны и переросли ли эти контакты в конкретные музейные проекты. В доступных документах подробного ответа на эти вопросы нет.

Не меньше вопросов вызывает поездка в Португалию с 29 апреля по 6 мая 2024 года. Савчук находился в городе Портиман восемь дней. Официальной целью было участие в конференции European Museum of the Year Award 2024, обмен опытом и налаживание сотрудничества с культурными учреждениями Португалии.

Согласно программе конференции, которую проанализировали авторы обращения, выступление директора было запланировано на 3 мая с 14:20 до 15:20. Он должен был принять участие в панельной дискуссии вместе с представителями других музеев.

В отчете музея за май авторы обращения также не нашли конкретных результатов поездки или информации о договоренностях с португальскими учреждениями.

В то же время конференция могла быть не единственной целью командировки, ведь могли состояться дополнительные встречи. Однако в документах, имеющихся в распоряжении редакции, о других мероприятиях или переговорах речь не идет.

Активисты задают вопрос, почему для участия в часовой панельной дискуссии потребовалось восемь дней и какие дополнительные результаты принесла эта поездка.

Особое внимание привлекает командировка Савчука в США, Норвегию и Нидерланды со 2 по 16 марта 2026 года. Официальной целью поездки была лекция для преподавателей и студентов Университета Майами в городе Оксфорд, штат Огайо.

Приглашение было адресовано Савчуку лично, а университет предложил ему гонорар в размере 1000 долларов. Музей подтверждает, что директор получил эту сумму за публичную лекцию «Музей войны во время войны».

В справке, предоставленной РБК-Украина, музей также сообщил, что в течение 2022–2026 годов гонорары за публичную деятельность получили 11 сотрудников на общую сумму более 6,2 тысячи долларов. Савчук получил одну такую выплату — 1000 долларов. По общей сумме гонораров он занимает третье место среди сотрудников учреждения.

Однако в общественной организации отмечают, что в отчете о командировке от 23 марта 2026 года Савчук указал лекцию как выступление от имени музея, но не упомянул о полученном вознаграждении.

В связи с этим возник вопрос: директор выступал как руководитель государственного учреждения или как частный лектор?

«Если лекция была частью служебного задания, почему гонорар получил лично директор, а не музей? Если же это была его частная преподавательская деятельность, почему поездку оформили как служебную командировку?» — спрашивают общественные активисты.

Важно, что гонорар за лекцию и расходы на поездку — это разные вопросы. Музей не сообщает, что полностью финансировал эту командировку. Однако способ оформления личного вознаграждения имеет значение, ведь от него зависит, могут ли возникнуть вопросы относительно конфликта интересов и декларирования дохода.

Отдельная история касается командировки в Швецию в январе 2024 года. Тогда четырех сотрудников музея направили в Стокгольм для организации и монтажа выставки «Перекресток: Швеция – Украина (1000 лет)» в Музее шведской армии.

Среди них был Андрей Артеменко — заведующий отделом информационных технологий. В музее поясняют, что его участие было необходимо для работы над технологической и мультимедийной составляющей выставки.

В то же время приглашение Национальных музеев военной истории Швеции от 29 декабря 2023 года, на которое ссылаются авторы обращения, касалось четырёх сотрудников, которые должны были обеспечить транспортировку музейных экспонатов из Киева в Стокгольм.

В связи с этим возник вопрос, почему к сопровождению экспонатов привлекли именно IT-специалиста и как оформляли его выезд.

В ответе на запрос музей подтвердил, что после завершения командировки 22 января 2024 года Андрей Артеменко в Украину не вернулся. Учреждение также сообщило, что проинформировало об этом Министерство культуры.

Проводилась ли в музее внутренняя проверка? Выяснялись ли причины невозвращения сотрудника и документы, послужившие основанием для его выезда? В справке музей сообщает о самом факте невозвращения и информировании министерства, но не описывает дальнейшие действия.

Само по себе пребывание за границей в течение нескольких сотен дней не является нарушением. Как объясняет юрист компании «Приходько и партнеры» Анна Салиенко, закон не устанавливает общего годового лимита на количество дней, которые директор государственного музея может провести в командировках.

Ограничение в 60 дней касается одной поездки. Еще один лимит — 60 дней в год — действует для государственных служащих. Однако директор государственного учреждения к этой категории не относится.

В то же время это не означает, что продолжительность командировок вообще не имеет значения.

Постановление Кабинета Министров № 710 требует экономно использовать государственные средства, сокращать количество командированных сотрудников и время их пребывания за рубежом. Постановление № 698 рекомендует минимизировать зарубежные поездки руководителей бюджетных учреждений и контролировать их результаты.

Личное приглашение директора может служить основанием для служебной командировки. Закон не требует, чтобы между музеем и принимающей стороной обязательно был подписан меморандум или договор.

Главное, чтобы организация работала в соответствующей сфере, а сама поездка касалась деятельности музея.

Однако если директора приглашают как частное лицо — например, прочитать лекцию за гонорар или выступить в качестве независимого эксперта, — это уже не является служебным заданием музея.

По мнению Анны Салиенко, такую поездку некорректно оформлять как служебную командировку.

Приказ о собственной командировке директор подписывает сам. Но это не означает, что он всегда может самостоятельно решать вопросы выезда за границу.

По общему правилу постановления № 710 такие поездки сотрудников государственных учреждений согласовываются с органом, в сфере управления которого находится учреждение. Для государственного музея это Министерство культуры.

Однако существуют исключения, которые зависят от источника финансирования поездки.

Согласования не требуется, если командировку полностью оплачивает принимающая сторона или средства поступают из грантов, международной технической помощи или благотворительных взносов.

Для национальных учреждений культуры есть ещё одно исключение: согласование не требуется, если командировка финансируется из специального фонда или собственных доходов и связана с международным культурным сотрудничеством.

Поэтому, чтобы оценить, должен ли был директор согласовывать конкретную поездку с министерством, сначала необходимо установить источник её финансирования.

Общего запрета на получение гонораров директором государственного музея нет. Проблема может возникнуть тогда, когда он получает деньги лично за работу, которую выполняет в качестве руководителя учреждения и за которую уже получает заработную плату.

В таком случае могут возникнуть вопросы относительно конфликта интересов и соблюдения ограничений на получение подарков.

Юрист называет два варианта оформления таких выплат.

Если лекция является частью работы музея, гонорар могут перечислить учреждению по договору. Если же это действительно частная лекция или творческая работа, директор может получить оплату как физическое лицо, но выполнять ее он должен вне рабочего времени.

В последнем случае иностранный доход необходимо задекларировать, уплатить с него налоги и указать в ежегодной декларации НАЗК.

Этот вопрос касается и поездки Савчука в США, за которую он получил 1000 долларов. Если лекция была частью служебного задания, возникает вопрос, почему деньги получил лично директор, а не музей. Если это была частная работа — почему ее оформили как служебную командировку?

Если проверка или следствие подтвердят нарушения при организации или оплате командировок, ответственность может быть различной — от выговора до увольнения или уголовного производства.

Согласно трудовому законодательству, работнику могут вынести выговор или уволить его. Для руководителя государственного учреждения предусмотрено отдельное основание для увольнения — однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ).

Также контракт с директором могут расторгнуть на основаниях, предусмотренных самим контрактом (п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗоТ).

Если из-за действий должностного лица государству был причинен материальный ущерб, его могут взыскать с виновного лица в соответствии со ст. 130 КЗоТ. Например, если выяснится, что за счет учреждения оплатили поездку, которая на самом деле не имела служебной цели.

За экономным использованием государственных средств, в частности расходами на командировки, следит Госаудитслужба. Она может проверить обоснованность расходов и наличие документов, которые их подтверждают.

Предусмотрена также административная ответственность. Она может наступать, в частности, за бюджетные платежи без подтверждающих документов или нецелевое использование средств (ст. 164-12 КоАП).

Если речь идет о личном гонораре, могут проверять, не было ли конфликта интересов (ст. 172-7 КУоАП), нарушение ограничений в отношении подарков (ст. 172-5 КУоАП) или требований финансового контроля, в частности декларирования доходов (ст. 172-6 КУоАП).

В случае более серьезных нарушений возможна уголовная ответственность. Например, статья 191 УК Украины касается присвоения или растраты имущества путем злоупотребления служебным положением. В контексте командировок речь идет, в частности, о ситуации, когда частную поездку оплачивают как служебную за счет учреждения.

В зависимости от обстоятельств также могут применяться статьи о:

нецелевое использование бюджетных средств в крупных размерах (ст. 210 УК Украины);

злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364);

служебном подделке документов (ст. 366);

служебную халатность (ст. 367);

получение неправомерной выгоды (ст. 368).

По данному делу общественная организация «еЗАКОН» сообщила, что обратилась в правоохранительные органы. По информации организации, Национальная полиция расследует возможное присвоение или растрату имущества по ч. 4 ст. 191 УК Украины. В то же время на момент публикации материала редакция не получила от Нацполиции подтверждения этой информации.

Речь идет о досудебном расследовании, а не об установленной вине директора.

Отдельно активисты поднимают вопрос о возможной незаконной переправке сотрудника через границу в рамках командировки в Швецию. Если следствие установит, что поездку Андрея Артеменко организовали для незаконного выезда, а Савчук сознательно помогал ему в этом, действия директора могут проверять на наличие признаков преступления по ст. 332 УК Украины.

Для такой правовой квалификации следствие должно установить умышленное участие руководителя в организации незаконной переправки работника через государственную границу.

По возвращении из командировки работник должен подтвердить расходы билетами, счетами за проживание и другими документами. Единой обязательной формы отчета о результатах поездки закон не устанавливает.

В то же время правительство рекомендует подавать письменный отчет с выводами и подтверждениями фактических расходов. Среди результатов могут быть договоренности, совместные выставки, переданные экспонаты или привлеченное финансирование.

Таким образом, закон не ограничивает общее количество дней, которые директор музея может провести за границей. Однако каждая командировка должна быть связана с работой учреждения, надлежащим образом оформлена и обоснована. Окончательную правовую оценку конкретным поездкам Савчука могут дать только контролирующие органы или суд.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне играет важную роль в сохранении памяти и международной защите интересов Украины во время полномасштабной войны. Его международная деятельность приносит конкретные результаты: выставки на четырёх континентах, партнёрские отношения, лекции и представление украинской истории за рубежом.

В то же время информация об отдельных командировках оставляет вопросы относительно их продолжительности, программы и результатов. Почему некоторые поездки длились значительно дольше, чем основные мероприятия? Какие встречи проходили в другие дни и о чем удалось договориться? Как оформили личный гонорар за лекцию в США? Что сделал музей после того, как сотрудник не вернулся из командировки, кроме информирования профильного министерства?

В комментарии РБК-Украина директор музея Юрий Савчук назвал внимание к своим поездкам заказной кампанией против него.

Однако затронутые вопросы касаются не только лично директора, но и доверия к важному государственному учреждению и принципам управления: как руководство планирует командировки, отчитывается о них и объясняет использование государственных средств.

Прозрачность служебных командировок — это вопрос подотчетности всех государственных учреждений. Их руководители должны объяснять целесообразность зарубежных поездок, их продолжительность, финансирование и результаты. Общих отчетов о международной деятельности недостаточно — общество имеет право знать, как используются государственные средства.

Напомним, 30 октября в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко якобы выехал за границу «по звонку из Киева». В ГПСУ заявили, что он пересек границу в сентябре на законных основаниях и имел документы о служебной командировке. Телефонный звонок, о котором говорится в сообщениях, был частью стандартной процедуры информирования, а не разрешением на выезд.

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