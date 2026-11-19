Прокуроры Приморской окружной прокуратуры Одессы сообщили о предъявлении подозрения бывшему руководителю одной из городских жилищно-коммунальных служб по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2020–2021 годов чиновник систематически нарушал предусмотренную контрактом процедуру назначения выплат. Он самостоятельно издавал приказы о начислении себе ежеквартальных премий в размере от 175% до 300% должностного оклада, не согласовывая эти решения с профильным департаментом Одесского городского совета.

Общая сумма незаконно полученных средств превысила 290 тысяч гривен. Кроме того, на эти выплаты было безосновательно начислено и уплачено более 40 тысяч гривен единого социального взноса, в результате чего коммунальному предприятию нанесен общий ущерб на сумму более 330 тысяч гривен.

Источник: Одесская областная прокуратура.

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