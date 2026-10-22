Директор департамента лицензирования НБУ объяснила причины увольнения на фоне обысков
Директор департамента лицензирования Национального банка Украины Дарья Софина заявила, что подала заявление об увольнении по собственному желанию ещё 10 дней назад.
Она подчеркнула, что это её личное решение, о котором знали коллектив и правление НБУ. По словам Софиной, никаких следственных действий в отношении неё или её команды не проводилось, а процессуального статуса у них нет.
Также чиновница опровергла слухи о выезде за границу, отметив, что на момент публикации сообщения находилась на рабочем месте в Нацбанке, где работает с 2022 года.
Софина добавила, что за время работы занималась санкционной политикой в отношении России, а с 2024 года работала в команде по лицензированию.
Источник: Дарья Софина, Facebook.
Напомним, что директор департамента лицензирования Национального банка Украины Дарья Софина уволилась с должности за двое суток до обысков НАБУ и выехала за границу. Об этом сообщает UA.News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Софина фигурирует в одном из эпизодов дела, связанного с государственным «Сенс Банком».
НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.
Ранее 21 октября народный депутат Ярослав Железняк предположил, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пишного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.