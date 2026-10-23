Директора «Укртрансмоста» Филяеву освободили от ответственности по делу о неуплате ₴23,5 млн НДС

Печерский районный суд Киева освободил генерального директора ООО «Укртрансмист» Ирину Филяеву от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По версии следствия, речь шла о незадекларированных налоговых обязательствах на сумму свыше 23,5 млн грн. Уголовное производство было прекращено на нереабилитирующих основаниях после возмещения причиненного государству ущерба.

Филяеву подозревали в уклонении от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

ООО «Укртрансмист» работает в сфере строительства мостов и туннелей. Соответствующий вид деятельности указан по КВЭД 42.13. С 1 октября 2021 года Ирина Филяева занимает должность генерального директора и является должностным лицом предприятия.

В 2021–2025 годах компания выполняла работы для Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области. Среди них — капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов, защита объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и проектные работы.

Общая сумма договоров превысила 1,36 млрд грн, в том числе более 227 млн грн НДС.

В августе 2025 года на счет компании в АО «КБ «Глобус» поступили бюджетные средства на сумму 141 млн грн, включая налог на добавленную стоимость.

18 сентября 2025 года Ирина Филяева подала декларацию по НДС за август в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

По версии следствия, в декларации не были отражены соответствующие поступления и не были задекларированы налоговые обязательства на сумму 23,5 млн грн. Это, по данным обвинения, привело к непоступлению средств в государственный бюджет в особо крупных размерах — свыше 7 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

23 июня прокурор Киевской городской прокуратуры обратился в суд с ходатайством об освобождении Ирины Филяевой от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Эта норма предусматривает освобождение от уголовной ответственности при соответствующих условиях, если лицо до его привлечения к ответственности уплатило налоги и возместило ущерб, причиненный государству в результате их несвоевременной уплаты.

В ходе судебного заседания Филяева полностью признала фактические обстоятельства дела и их правовую квалификацию. Она пояснила, что работает директором с 2019 года, а нарушение произошло по ошибке — по её словам, она не проверила декларацию перед подачей.

Филяева заявила, что раскаивается, и заверила, что подобное больше не повторится. Ее защитник подтвердил, что весь причиненный ущерб был возмещен еще до уведомления о подозрении.

Суд установил, что ООО «Укртрансмист» уплатило 23,52 млн грн НДС. Это подтверждали платежные поручения АО «КБ «Глобус» и АБ «Южный» от 5 и 16 января 2026 года.

Кроме того, по состоянию на 14 сентября 2026 года у компании не было налоговой задолженности.

В результате судья удовлетворил ходатайство прокурора, освободил Ирину Филяеву от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство.

ООО «Укртрансмист» было зарегистрировано в Киеве в 2006 году. Уставный капитал предприятия составляет 8,9 млн грн. Учредителем указана Ирина Карнакова, а директором — Ирина Филяева.

Ранее компания принадлежала Николаю Карнакову, а руководил ею Игорь Карнаков. До переезда в столицу они были зарегистрированы по одному адресу в Донецке.

В 2018 году Игорь Карнаков был подписантом ООО «Дорожное строительство «Альтком», входящего в бизнес-группу «Альтком» донецкого бизнесмена Александра Тисленко.

Во время президентства Виктора Януковича и подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года компания «Альтком», согласно приведенным данным, активно получала бюджетные средства.

Таким образом, судебное решение в отношении Ирины Филяевой касается дела о незадекларированных налоговых обязательствах на сумму свыше 23,5 млн грн. Основанием для освобождения от уголовной ответственности стала уплата налога и возмещение убытков государству.

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