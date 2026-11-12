Дмитрий Завгородний покидает пост заместителя министра образования и науки Украины

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний объявил об уходе с должности. Он занимал эту должность с марта 2023 года.

«Сегодня я завершаю свою работу в должности заместителя министра образования и науки Украины. И хотя сегодня завершается один из важнейших профессиональных этапов моей жизни, я счастлив, что он подарил мне столько людей, которых я уважаю и с которыми, надеюсь, мы еще многое сделаем вместе», — говорится в сообщении.

Завгородний поблагодарил команду, коллег в Министерстве образования и правительстве, педагогов, международных партнеров и всех, кто поддерживал его на протяжении работы в должности заместителя министра.

Завгородний занимал должность заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации с марта 2023 года. Также он занимался вопросами профессионального образования.

Источник: Дмитрий Завгородний

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