Днепр полностью остался без электричества после вражеской атаки на энергетические объекты региона

В результате российских ударов по объектам энергетики Днепропетровской области областной центр полностью остался без электроснабжения, а свет также пропал у жителей части Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

«Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Прямо сейчас в первую очередь восстанавливают электроснабжение систем водо- и теплоснабжения, а также социальных объектов», — сообщили в Группе ДТЭК, отметив, что аварийные бригады уже работают на местах, несмотря на угрозу повторных обстрелов.

Об этом сообщила Группа ДТЭК в Telegram.

15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества. В обоих регионах ввели аварийные отключения света. Энергетики готовятся приступить к ремонту, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В пятницу, 13 ноября, в Украине ввели графики отключения электроэнергии. Ограничения действуют в большинстве регионов страны. В то же время в отдельных районах Киевской области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения, во время которых почасовые графики не действуют.

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