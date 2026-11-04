Открывшийся в апреле Unity Hub Berlin, который консультирует украинцев по вопросам возвращения домой, за первые шесть месяцев работы получил около 60 обращений.

Лишь три из них поступили от мужчин призывного возраста.

Как сообщает Rheinische Post, большинство запросов касалось общих условий возвращения, доступных программ поддержки и возможностей реинтеграции в Украине.

В то же время по состоянию на 28 октября центр не располагал информацией о том, сколько человек после консультаций фактически приступили к подготовке к возвращению.

По данным на 31 мая 2026 года, в Германии находились более 1,3 млн украинских беженцев, среди которых 265 804 мужчины призывного возраста.

Источник: Rheinische Post.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас проживают в Германии, должны вернуться на родину. По его словам, Берлин готов помочь Киеву установить местонахождение таких граждан.

Оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) предложила депортировать из Польши украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в стране легально.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за исключение украинских мужчин призывного возраста из механизма автоматической временной защиты в ЕС. Он заявил, что уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища.

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