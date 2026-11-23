Фотограф Ян Доброносов признал свою ошибку после публикации фотографии со зданиями, измененными с помощью искусственного интеллекта. Ранее на фейк обратила внимание народный депутат Марьяна Безуглая.

По словам фотографа, он впервые воспользовался приложением для наложения водяного знака, которое, как выяснилось, подменило часть зданий с помощью ИИ.

Доброносов уже опубликовал оригинальное фото и извинился перед всеми, кого задела эта ситуация. Он также пообещал извлечь уроки, чтобы подобное больше не повторилось.

Источник: Ян Доброносов

Марьяна Безуглая обвинила фотографа издания «Телеграф» Яна Доброносова в публикации 23 ноября сгенерированного искусственным интеллектом фото Майдана Независимости после возможной атаки БПЛА.

Организация World Press Photo, которая ежегодно проводит престижный конкурс фотожурналистики, приняла решение отозвать приглашение фотографу государственного российского агентства ТАСС на церемонию награждения.

Киевского фотографа Александра Ктиторчука приговорили к 12 годам и 10 месяцам лишения свободы за преступления против несовершеннолетних. Его признали виновным в изнасиловании, развращении детей и создании порнографических материалов с их участием.

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