Курс доллара и евро изменился: цены в банках и обменных пунктах по состоянию на 22 октября

В четверг, 22 октября, украинские банки и обменные пункты установили актуальные курсы иностранных валют. Цены на доллар и евро различаются в зависимости от финансового учреждения и типа операции — покупки или продажи валюты.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, 22 октября обменные пункты покупают доллар в среднем по 45,10 грн — на уровне предыдущего рабочего дня. В то же время курс продажи американской валюты вырос на 1 копейку — до 45,26 грн.

Евро в обменных пунктах покупают по 50,87 грн — на 3 копейки дешевле, чем 21 октября. Курс продажи европейской валюты остался неизменным и составляет 51,10 грн.

Курс валют в банках

В «ПриватБанке» доллар в отделениях продают по 45,25 грн — на 5 копеек дороже, чем 21 октября. Для карт курс продажи не изменился и составляет 45,24 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,65 грн, а для карт — по 44,80 грн. Оба курса покупки выросли на 5 копеек.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 51,00 грн — на 10 копеек дороже, чем в предыдущий рабочий день. Для карт курс продажи остался на уровне 51,02 грн. Банк покупает евро в отделениях по 50,00 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне. Для карт курс покупки вырос на 14 копеек – до 50,37 грн.

В Ощадбанке доллар в «Мобильном Ощаде» продают по 45,20 грн – на 10 копеек дешевле, чем 21 октября. Для карт курс продажи снизился на 10 копеек – до 45,40 грн. Банк покупает доллар в приложении по 44,95 грн – без изменений за день. Для карт курс покупки снизился на 5 копеек — до 44,85 грн.

Евро в «Мобильном Ощаде» продают по 50,90 грн, а для карт — по 51,05 грн. Оба курса остались неизменными по сравнению с предыдущим рабочим днем. В то же время банк повысил курс покупки евро в приложении на 5 копеек — до 50,35 грн. Для карт курс покупки не изменился и составляет 50,20 грн.

В «ПУМБ» доллар в наличной обменной кассе продают по 45,40 грн, а покупают по 44,80 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,90 грн и продает по 45,40 грн. Все эти показатели остались на уровне 21 октября.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 51,00 грн, а покупают по 50,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем оба курса не изменились.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн, а покупают по 44,83 грн. Курсы американской валюты остались неизменными по сравнению с 21 октября.

Евро в Monobank покупают по 50,30 грн — без изменений за день. Курс продажи также остался на прежнем уровне — 51,01 грн.

Где выгоднее всего купить валюту

Среди перечисленных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Ощадбанк через «Мобильный Ощад» — 45,20 грн. В Monobank американская валюта стоит 45,23 грн, а для карт ПриватБанка — 45,24 грн. В отделениях ПриватБанка доллар продают по 45,25 грн. В ПУМБ при обмене наличных и по коммерческому курсу он стоит 45,40 грн. Такой же курс продажи установлен для карт Ощадбанка.

Евро дешевле всего можно приобрести в «Мобильном Ощаде» — по 50,90 грн. В отделениях ПриватБанка и в ПУМБ при обмене наличных евро продают по 51,00 грн. В Monobank курс составляет 51,01 грн, для карт ПриватБанка — 51,02 грн, а для карт Ощадбанка — 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди перечисленных банков предлагает Ощадбанк через «Мобильный Ощад» – 44,95 грн. В ПУМБ по коммерческому курсу доллар покупают по 44,90 грн, а в Ощадбанке для карт — по 44,85 грн. В Monobank курс составляет 44,83 грн. В ПриватБанке для карт и в ПУМБ при обмене наличных доллар покупают по 44,80 грн, а в отделениях ПриватБанка – по 44,65 грн.

Евро выгоднее всего сдать в ПриватБанке для карт — по 50,37 грн. В Ощадбанке через «Мобильный Ощад» курс покупки составляет 50,35 грн. В Monobank и ПУМБ при обмене наличных евро покупают по 50,30 грн. В Ощадбанке для карт курс составляет 50,20 грн, а в отделениях ПриватБанка — 50,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

Ощадбанк («Мобильный Ощад») – 45 200 грн.

Monobank — 45 230 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.

ПриватБанк (в отделениях) – 45 250 грн.

ПУМБ (обмен наличных) – 45 400 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45 400 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 400 грн.

Об этом сообщает НБУ.

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