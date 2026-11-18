Основанием для обращения в суд послужило то, что руководство прокуратуры проигнорировало жалобу о грубом нарушении разумных сроков в уголовном производстве. Во время допроса Игоря Коломойского в качестве подозреваемого сторона обвинения без объяснений и обоснований прервала следственное действие, фактически оставив расследование в неопределенном состоянии.

По мнению стороны защиты, такие действия свидетельствуют о преднамеренном затягивании сроков досудебного расследования.

Из-за действий следователей Коломойский подал соответствующую жалобу на имя исполняющего обязанности Генерального прокурора, однако она осталась без рассмотрения. После этого адвокаты обратились в суд с требованием признать такое бездействие незаконным. Судья поддержала позицию защиты и обязала и.о. генерального прокурора безотлагательно, но не позднее чем через три дня после получения копии постановления, рассмотреть жалобу по существу.

«Это судебное решение создает правовые основания для того, чтобы высшее руководство прокуратуры отреагировало на ситуацию с приостановленным расследованием, и теперь прокуратура должна дать указание возобновить допрос Коломойского, который ранее был приостановлен без объяснений», — отметил адвокат.

Постановление вступило в законную силу в день его оглашения, то есть уже сегодня.

Об этом сообщается со ссылкой на УНИАН.

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