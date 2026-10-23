23 октября дожди охватят большинство регионов Украины

В пятницу, 23 октября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. При этом в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +20 °C.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме запада и востока, дожди.

Ветер юго-восточный, на западе страны — западный, 5–10 м/с.

Температура днём 12–17°, на юге страны до 20°.

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура по области днём 12–17°, в Киеве 14–16°.

Источник: Укргидрометцентр

Напомним, 23 октября в Украине ожидается аномально теплая погода.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

Ранее синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

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