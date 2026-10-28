В четверг, 29 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, а в отдельных областях пройдут дожди. Самые высокие температуры прогнозируются в Крыму, где воздух прогреется до +17 градусов.

В то же время в некоторых районах северо-запада страны будет значительно прохладнее: днём температура воздуха не превысит +8 градусов.

Погода 29 октября в Украине

На севере страны будет преобладать облачная погода, а в Черниговской области возможен дождь. Ночью температура составит +5...+8 градусов, днем – +8...+13.

В центральных областях также будет облачно, местами прогнозируются осадки. Ночью столбики термометров будут показывать +7...+11 градусов, днём – +9...+14. В Киеве ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем – +8...+10.

На юге сохранится облачная погода, местами будут идти дожди. Ночью ожидается +11...+14 градусов, а днем – +12...+14.

На востоке также будет преимущественно облачно, однако без осадков, а в некоторых областях ожидается солнечная погода. Температура ночью составит +8...+14 градусов, днем – +12...+14.

Максимальная температура воздуха в этот день в южной части Украины, в восточных областях и местами в центральных ожидается +15...+20 градусов. Дожди пройдут местами в западных областях Украины, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах, в Одесской области и местами в Черкасской области.

На западе страны небо затянется облаками, в некоторых районах возможны осадки. Ночью воздух охладится до +5...+11 градусов, днем прогреется до +8...+15. Прохладнее всего будет в отдельных северо-западных районах, тогда как в Закарпатье температура поднимется до +15 градусов.

В Крыму прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью термометры покажут +12...+14 градусов, а днем – +15...+17.

Синоптик Наталья Диденко добавила, что 29 октября на юге Украины, на востоке и в большинстве центральных областей ожидаются также штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Она также отметила, что с началом последнего осеннего месяца, ноября, дневная температура воздуха снизится до 5–9 градусов тепла.

«Напоминаю. Логичное позднеосеннее похолодание начнется с началом ноября», — написала Диденко.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.