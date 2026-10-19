Дожди и похолодание накроют Украину в начале новой недели
В понедельник, 19 октября 2026 года, в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха. По прогнозу, столбики термометров покажут +13…+18 °C.
Сегодня в Украине будет облачно. Днём умеренные дожди, на Левобережье местами сильные дожди.
Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны — южный, 7–12 м/с.
Температура днем 13–18 °C; в западных областях 8–13 °C.
В Киеве и области сегодня будет облачно, днем сильный дождь.
Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.
Температура по области днём 13–18°, в Киеве 15–17°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Читайте также:
Календарь магнитных бурь на 19–25 октября 2026 года: геомагнитный прогноз и влияние на самочувствие
Календарь огородника на октябрь 2026 года: основные работы на участке и подготовка к зиме
Лунный календарь на октябрь 2026 года: неблагоприятные и благоприятные дни
Календарь рыбака на октябрь 2026 года: где, как и на что ловить рыбу осенью
Календарь грибника на октябрь 2026 года: особенности осеннего сбора
Календарь винодела на октябрь 2026 года: что и когда делать и из каких фруктов готовить вино
Церковный календарь на октябрь 2026 года: полный список праздников и постов