Дожди и похолодание накроют Украину в начале новой недели

В понедельник, 19 октября 2026 года, в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха. По прогнозу, столбики термометров покажут +13…+18 °C.

Сегодня в Украине будет облачно. Днём умеренные дожди, на Левобережье местами сильные дожди.

Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны — южный, 7–12 м/с.

Температура днем 13–18 °C; в западных областях 8–13 °C.

В Киеве и области сегодня будет облачно, днем сильный дождь.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Температура по области днём 13–18°, в Киеве 15–17°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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