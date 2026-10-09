Дожди и порывы ветра обрушатся на Украину: прогноз погоды на 9 октября

В пятницу, 9 октября, в Украине сохранится относительно теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются осадки и сильный ветер. Местами также снизится температура воздуха.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Днём в северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

В юго-восточной части утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с; днем в западных, северных и центральных областях местами порывы 15–20 м/с.

Температура днем 18-23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14-19°.

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, по области днем местами порывы 15–18 м/с.

Температура по области днём 18–23°, в Киеве около 20°.

Источник: Укргидрометцентр

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет теплая и преимущественно сухая погода.

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