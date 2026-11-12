ГСЧС возглавила рейтинг доверия украинцев, среди международных организаций лидирует ЕС

Самый высокий уровень доверия среди украинских институтов имеет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям — ей доверяют 96 % граждан. Среди международных организаций лидирует Европейский Союз с показателем 59 %. В то же время доверие украинцев к НАТО снизилось до 44 %.

Таковы результаты опроса социологической компании Rating Group, проведенного 18–23 сентября по заказу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. Результаты исследования были представлены 11 ноября.

Национальной гвардии Украины доверяют 83% опрошенных, Службе безопасности Украины — 73%, Государственной пограничной службе — 62%, Офису омбудсмена — 56%, Центру противодействия дезинформации — 55%, Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины — по 53%. При этом доверие к Национальной гвардии выросло с 50% в 2021 году до 83% и с 2024 года стабильно превышает 80%.

Менее 50% доверия, но больше, чем недоверия, имеют Министерство юстиции (49% против 39%, остальные не смогли ответить) и Бюро экономической безопасности (42% против 40%).

Министерству внутренних дел Украины доверяют 45%, не доверяют 50%; Национальной полиции доверяют 42% опрошенных, не доверяют 57%; Государственной таможенной службе — 39% против 55%; Национальному агентству по предотвращению коррупции — 37% против 55%. Судебной власти в целом доверяют 27% украинцев, не доверяют — 70%, а Офису генерального прокурора — 19% против 76%. По сравнению с 2025 годом доверие к Офису генерального прокурора снизилось (с 28%), а к полиции — с 48%, тогда как доверие к НАБУ выросло с 48% до 52%.

Из международных институтов после ЕС больше всего доверяют Международному валютному фонду (56%). Менее 50% доверия, но больше, чем недоверия, имеет Совет Европы (49% против 31%).

В свою очередь, НАТО доверяют 44% опрошенных, не доверяют — 50%; ООН доверяют 43%, не доверяют — 53%; ОБСЕ доверяют 38%, не доверяют — 43%. Отмечается, что по сравнению с 2025 годом доверие снизилось к НАТО (с 55% до 44%), Совету Европы (с 53% до 49%) и ЕС (с 63% до 59%).

Почти две трети (63%) считают, что Украина способна провести реформы, необходимые для вступления в ЕС. Лишь 6% ожидают вступления в течение одного-двух лет, чаще всего называли срок от пяти до десяти лет (32%). С марта 2022 года доля тех, кто ожидает вступления в течение одного-двух лет, стабильно уменьшается (с 61% до 6%), а тех, кто называет срок от пяти до десяти лет, растет (с 4% до 32%). 43% считают, что ЕС заинтересован в вступлении Украины (в 2025 году — 50%), тогда как 54% убеждены, что не заинтересован.

Борьба с коррупцией остается главным приоритетом реформ (78%), а 74% опрошенных считают, что нынешних усилий властей недостаточно. Наибольшее недовольство вызывает прогресс именно в этой сфере (83%) и реформирование судебной системы и прокуратуры (71%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность — не более 2,2 процентных пункта с доверительной вероятностью 0,95).

Об этом сообщается со ссылкой на результаты опроса.

Зеленский занимает четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Буданову, — данные опроса.

Читай нас в