Украина в условиях полномасштабной войны фактически создает новую энергосистему. Параллельно с восстановлением объектов, поврежденных в результате российских атак, страна развивает новые энергетические мощности.

По его словам, несмотря на изменение тактики российских ударов, главная цель врага остается неизменной — уничтожить украинскую энергосистему. В то же время энергетические компании приспосабливаются к новым вызовам и продолжают развивать энергетическую инфраструктуру страны.

«Все эти годы, с начала полномасштабного вторжения, мы, по сути, строим новую энергосистему в стране. Да, что-то получается лучше, что-то хуже, но мы строим новую энергосистему. И то, что происходит, — это уникально для Европы», — подчеркнул Гелюх.

Он пояснил, что украинские энергетики вынуждены одновременно решать две задачи: восстанавливать поврежденное оборудование для обеспечения текущих потребностей потребителей и строить новые мощности для будущего.

Гелюх подчеркнул, что ДТЭК продолжает инвестировать в восстановление и развитие украинской энергетики. В частности, компания развивает возобновляемую энергетику, системы хранения электроэнергии и новую маневренную генерацию.

По его словам, принципиальная позиция акционера ДТЭК Рината Ахметова заключается в том, чтобы не откладывать строительство новых энергетических мощностей до окончания войны.

Об этом заявил директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.



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