Швейцарская компания DTEK Trading SA, связанная с Ринатом Ахметовым, могла получать уголь с российской шахты даже после начала полномасштабного вторжения. По данным расследования «Следствие.Инфо», таможенные документы фиксируют такие поставки с января по август 2022 года. В ДТЭК отрицают, что компания получала российский уголь в этот период.

Расследование стало возможным благодаря масштабной утечке банковских документов Deutsche Bank — одного из крупнейших банков Германии. Материалы изучались в рамках проекта Inside Deutsche Bank. Журналисты проверили около 15 миллионов файлов. Среди них были документы и переписка подразделений банка, отвечающих за борьбу с финансовыми преступлениями, соблюдение санкций и внутренний аудит.

В ходе анализа «Следствие.Инфо» обратило внимание на одну транзакцию, которую банк обозначил как рискованную. Она датируется 7 августа 2019 года. Тогда DTEK Trading SA перечислила 290 тысяч долларов на счет Новороссийского морского торгового порта. Это была предоплата за две партии товара. В ходе проверки контрагентов банковская система выявила возможное совпадение с записью в санкционном списке в отношении ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Банк попросил разъяснить возможные санкционные риски этой операции. К тому времени значительная часть российских портов уже находилась под санкциями, однако ограничения не распространялись непосредственно на Новороссийский порт. После этого журналисты решили проверить, продолжала ли DTEK Trading SA сотрудничать с российскими предприятиями впоследствии.

Какая связь у ДТЭК была с российской шахтой

В центре расследования оказалось «Шахтоуправление Обуховская», расположенное в городе Зверево Ростовской области России. До 2021 года предприятие принадлежало Ринату Ахметову. Впоследствии компанию, которой принадлежала шахта, из-за кредитной задолженности забрал российский Сбербанк. После этого банк перепродал актив другому инвестору.

Впрочем, по данным «Следствия.Инфо», смена владельца не обязательно означала прекращение торговых связей с бизнесом Ахметова. Таможенные базы содержат записи о возможных поставках угля с этой шахты швейцарской компании ДТЭК.

Журналисты обнаружили документы за период с января по август 2022 года. В последней из указанных деклараций фигурирует отгрузка от 4 августа. В документах товар описан как «уголь каменный антрацит». По информации расследователей, уголь по этим контрактам предназначался для поставки в Индию, Болгарию и Румынию.

Что ответили в ДТЭК

Журналисты обратились к компании за комментарием по поводу обнаруженных документов. В ДТЭК опровергли, что в 2022 году получали уголь с российской шахты.

Таким образом, позиция компании противоречит информации, которую расследователи нашли в таможенных базах данных. В то же время сами записи об отгрузках пока не позволяют полностью установить все обстоятельства операций, в частности фактическое получение товара и его дальнейшее движение.

Нарушали ли такие поставки санкции

Важное значение имеет и то, что на момент возможных поставок действовали различные ограничения на торговлю российским углем. Запрет на его ввоз в Украину вступил в силу в апреле 2022 года. Европейский Союз ввел соответствующий запрет в августе того же года.

По оценке «Следствия.Инфо», швейцарская компания формально не нарушила европейский запрет, поскольку выявленные журналистами операции касались периода до его вступления в силу. Однако эти документы ставят под сомнение, действительно ли бизнес Ахметова полностью прекратил связи с российскими предприятиями после начала полномасштабной войны. Расследование также напоминает о заявлении самого бизнесмена в марте 2022 года. Тогда он сообщал, что разорвал все контакты с Россией и больше не имеет там интересов и активов.

В настоящее время ДТЭК отрицает поставки российского угля в 2022 году. В то же время журналисты ссылаются на таможенные документы, в которых зафиксированы возможные отгрузки с российской шахты в адрес швейцарской компании. Окончательно выяснить обстоятельства этих операций могут помочь дополнительные документы и объяснения всех сторон. Об этом сообщило Следство.Инфо в пятницу, 20 ноября.

ДТЭК опубликовал кадры разрушений на энергетических объектах Киевской области и показал, как энергетики восстанавливали электроснабжение после очередной массированной атаки России 20 ноября.

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