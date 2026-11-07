«ДТЭК» предупредил о длительном восстановлении энергообъекта, подвергшегося нападению со стороны России в Киевской области

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет значительное время.



В компании ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки в части Броварского района пропало электричество. Масштаб разрушений значителен, поэтому восстановление электроснабжения может затянуться.

Работа энергетиков затрудняется постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов. Из-за опасности ремонтные бригады не всегда могут работать непрерывно.

Несмотря на это, специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах жителей района.

В ДТЭК поблагодарили потребителей за терпение и понимание ситуации.

Об этом сообщает ДТЭК на своих информационных ресурсах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям удалось быстро его потушить.

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