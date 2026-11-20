Компания ДТЭК заявила, что после начала полномасштабного вторжения не закупала уголь в России и не перечисляла деньги российским контрагентам. Так в компании ответили на материал «Следства.Инфо», в котором речь шла о сотрудничестве группы с Deutsche Bank и возможных поставках российского угля. В то же время ДТЭК пояснил, что отдельные перевозки такого сырья после февраля 2022 года все же имели место, но речь шла о грузах, отправленных еще до начала большой войны.

ДТЭК опубликовал официальный ответ на материал «Следства.Инфо» на своем сайте. В компании не согласились с выводами журналистов и заявили, что не могут подтвердить подлинность документов, на которые те ссылаются. «Следство.Инфо» рассказало о сотрудничестве компаний группы ДТЭК с немецким Deutsche Bank. В материале журналисты ссылаются на документы, которые называют внутренними материалами банка. По их словам, эти документы они получили от источников, имена которых не раскрывают.

В ДТЭК ответили, что не имеют доступа к этим материалам, а потому не могут проверить, подлинны ли они, содержат ли полную информацию и в каком контексте были созданы. В связи с этим компания считает, что выводы, сделанные на их основе, нельзя считать достоверными.

Также в ДТЭК подчеркнули, что сотрудничество с украинскими и международными банками осуществляется в соответствии с требованиями прозрачности, корпоративного управления и законодательства. В частности, компания заявила о соблюдении санкционных ограничений и правил противодействия отмыванию средств. Финансовая отчетность группы, по ее словам, проверяется международными аудиторами.

Отдельно ДТЭК объяснил, почему изменились отношения с Deutsche Bank. В компании заявили, что новые совместные проекты приостановились после реструктуризации долга ДТЭК «Энерго» в 2017 году. Причиной реструктуризации, по версии компании, стала потеря активов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей из-за российской агрессии. В ДТЭК утверждают, что тогда подобные решения приняли и другие банки. Некоторые из них впоследствии возобновили финансирование. Компания также опровергла, что изменения в сотрудничестве с Deutsche Bank были связаны с вопросами, касающимися капитала акционера, санкционными рисками или возможными нарушениями закона.

В то же время в заявлении отмечается, что Deutsche Bank и сейчас сотрудничает с компаниями группы SCM, к которой принадлежит ДТЭК, в частности предоставляет им кредиты. Компания отдельно прокомментировала информацию о возможных сделках с российским углем после начала полномасштабной войны. В ДТЭК заявили, что после 24 февраля 2022 года не заключали договоров с российскими контрагентами и не осуществляли в их пользу никаких платежей.

В то же время компания признала, что после этой даты могли продолжаться отдельные перевозки угля российского происхождения. Но, по объяснению ДТЭК, это были остаточные поставки сырья, которое фактически было отгружено и отправлено еще до 24 февраля 2022 года. «Любые перевозки угля из РФ после февраля 2022 года были незначительными остаточными перевозками сырья, которое уже было фактически отгружено и находилось в пути до 24 февраля 2022 года», — заявили в компании.

В ДТЭК также подчеркнули, что все операции, в частности те, которые проводились через Deutsche Bank, были законными, имели экономическое обоснование и соответствовали законодательству, действовавшему на тот момент. Там добавили, что прохождение финансового мониторинга само по себе не означает, что компания нарушила закон. Таким образом, ДТЭК отрицает закупку российского угля и переводы средств в Россию после начала полномасштабного вторжения. В то же время компания объясняет возможные перевозки российского сырья тем, что оно было отправлено ещё до 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в ответе компании на материал «Следства.Инфо».

Швейцарская компания DTEK Trading SA, связанная с Ринатом Ахметовым, могла получать уголь с российской шахты даже после начала полномасштабного вторжения. По данным расследования «Следство.Инфо», таможенные документы фиксируют такие поставки с января по август 2022 года. В ДТЭК отрицают, что компания получала российский уголь в этот период.

ДТЭК опубликовал кадры разрушений на энергетических объектах Киевской области и показал, как энергетики восстанавливали электроснабжение после очередной массированной атаки России 20 ноября.





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