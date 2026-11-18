Фигурант дела «Карфаген», генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что до сих пор не знает своего официального статуса в службе. Об увольнении с должности он узнал из средств массовой информации, а с каким-либо соответствующим приказом его не знакомили.

«Если честно, я даже не знаю. Меня не ознакомили ни с одним документом, в котором указан мой статус. Из СМИ я знаю, что я уволен с должности», — сказал Дука, отвечая на вопрос председателя ВСК Алексея Гончаренко.

Речь идет о должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В то же время генерал подчеркнул, что уволить его с военной службы в СБУ невозможно до окончания военного положения. Также он утверждает, что с тех пор, как вышел под залог, ни с кем из службы не общался.

Об этом он заявил в среду, 18 ноября, на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

Видео: Генерал Дука заявил, что НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука появился на заседании и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Читай нас в