В результате российского обстрела в Винницкой области погибли мужчина и женщина, ещё один человек получил лёгкие травмы. Об этом 29 ноября сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. В результате удара также был поврежден жилой дом, а рядом с ним загорелись два микроавтобуса.

По словам главы ОВА, российская атака привела к гибели двух человек. Еще один человек получил легкие травмы. «В результате вражеской атаки в Винницкой области погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы», — сообщила Наталья Заболотная. Также в результате обстрела был поврежден жилой дом. Рядом с ним загорелись два микроавтобуса. Пожар уже потушили спасатели.

На месте удара продолжают работать соответствующие службы. По словам главы ОГА, они занимаются ликвидацией последствий российской атаки. Информацию о погибших, пострадавшем человеке и повреждениях обнародовала Наталья Заболотная на своей странице в Facebook.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил мэр Сергей Моргунов.

В результате ночной российской атаки на Винницкую область повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

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