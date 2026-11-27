В Запорожье двух сотрудников правоохранительных органов приговорили к реальным срокам лишения свободы за оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Подполковник получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, мастер-сержант — 1 год.

Подполковник, занимавший руководящую должность в оперативно-техническом подразделении, на протяжении почти четырёх лет оправдывал российскую агрессию. В разговорах с коллегами он называл себя «русским», восхищался российскими спецслужбами и спецназом, отрицал намерения РФ захватить Украину и называл войну внутренним конфликтом. Также он ставил под сомнение легитимность украинской власти и рассматривал возможность переезда в Россию.

Другой осужденный, мастер-сержант, с марта 2022 года по апрель 2024 года оправдывал российские удары по энергетической и газовой инфраструктуре. Он утверждал, что разрушения гражданских объектов вызваны украинской ПВО, называл российских военных гуманными, поддерживал достижение целей РФ военным путем и обвинял в войне исключительно украинские власти. Мужчина также ждал прихода оккупантов в Запорожье и планировал остаться жить под российской оккупацией.

Оба правоохранителя признали свою вину, а суд утвердил соглашения о признании вины. В поддержку Сил обороны подполковник перечислил 200 тысяч гривен, мастер-сержант — 100 тысяч гривен.

Источник: Офис Генерального прокурора.

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