Егор Буркин прокомментировал свои слова, зафиксированные на записях НАБУ, о нападении на Дениса Бигуса

Фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором подтвердил, что голос на записях принадлежит ему, и пояснил свои слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса.



«Денис Бигус не получал никаких угроз в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было. В данном случае с Осиповым. Почему сотрудники НАБУ не допускают, что, возможно, мне так и нужно было. Почему? Например, чтобы создать себе лишний имидж и, в том числе, чтобы Осипов и служба понимали, что я человек, готовый к конкретным ответным действиям, и кто стоит передо мной — мне не важно. Они должны были понимать, что если у меня хватает смелости напасть на журналиста Бигуса (по моим словам, ещё раз подчеркну, Бигусу не было никаких угроз, никаких действий), то, соответственно, и Осипов, и служба косвенно задумывались бы, в случае конфликта с ними, буду ли я раздумывать, буду ли я нападать», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

Егор Буркин также отметил, что обнародовано было не более пяти процентов от того, что сейчас происходит в Украине.

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Напомним, что основатель Bihus.Info Денис Бигус отреагировал на записи НАБУ по делу «Карфаген», на которых фигуранты обсуждали нападение на него после расследования о сети магазинов U420.

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов.

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