Егор Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине

Фигурант расследований НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о своих колл-центрах и в целом о том, какими видами мошенничества занимаются колл-центры в Украине.

«Заниматься колл-центрами я начал в 2021 году. Примерно в сентябре-октябре. Однако после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года всё закрылось. Во-первых, было непонятно, что будет дальше. Более-менее все устоялось примерно к июню-июлю, поэтому официальным началом работы наших колл-центров я бы считал лето 2022 года», — рассказал Буркин.

На вопрос о количестве колл-центров он не назвал точной цифры, отметив, что в них работало примерно 50 человек.

«То, что было указано на записях НАБУ, — это правда: было примерно 50 человек, не намного больше. Только давайте разберемся, что такое колл-центры. Колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие на Форекс. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гадалкам. Колл-центры по торговле биологически активными добавками, колл-центры по финансовым пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций. Что означает «по возврату инвестиций»: это колл-центры, которые обманывают людей по второму кругу. Например, вам поступил звонок, вас обманули — украли у вас деньги с карты или с Форекс, и через некоторое время с вами связываются, или вы в соцсетях натыкаетесь на рекламу: «Вы пострадали от действий мошенников, мы вам поможем!». Нет, вам уже никто и никогда не поможет. Это всё те же самые мошенники. Из всего этого мы занимались, на мой взгляд, самым безобидным и непротивозаконным, возможно, немного аморальным, но не противозаконным — торговлей биологически активными добавками, гадалки. Мы не нарушали закон, возможно, мне можно было бы приписать какую-то неуплату налогов», — рассказал Буркин.

Он также добавил, что круг его коллег по бизнесу не называется «Химпропом».

«Я не называю себя «Химпропом». Это такая сказка, придуманная журналистами — страшный «Химпром». Есть я, а есть люди, с которыми я веду бизнес. С кем-то ситуативно, с кем-то постоянно», — отметил Буркин.

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Напомним, что в этом интервью фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин объяснил свои слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса.

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов.

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