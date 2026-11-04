Экономика Украины сократилась на 0,7% по итогам третьего квартала

После оживления во втором квартале 2026 года экономика Украины вновь начала сокращаться. По итогам третьего квартала реальный валовой внутренний продукт страны сократился на 0,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению со вторым кварталом 2026 года реальный ВВП сократился на 0,5% (с учетом сезонного фактора).

Таким образом, после оживления во втором квартале экономика Украины вновь перешла к сокращению. Во втором квартале (апрель–июнь) реальный ВВП увеличился на 0,4% в годовом исчислении. В квартальном сравнении, с учетом сезонных факторов, рост составил 0,3%.

Текущий спад оказался более глубоким, чем прогнозировал НБУ. Согласно прогнозу Национального банка, обнародованному в конце октября, в третьем квартале реальный ВВП должен был сократиться на 0,5% в годовом исчислении. Новые данные Госстата оказались хуже на 0,2 процентного пункта.

В самом Нацбанке связывают ухудшение экономической ситуации прежде всего с усилением российских ударов по производственной инфраструктуре и логистическим объектам, а также с блокированием морских портов. Более всего пострадали металлургические и горнодобывающие предприятия. Сокращение также фиксировалось в промышленности, торговле и аграрном секторе.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.



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