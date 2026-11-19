Высший антикоррупционный суд заочно признал бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его супругу Марину Журавлеву виновными в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также в легализации незаконных доходов.

По данным следствия, в 2011–2014 годах Сивец, возглавлявший Гослесагентство при президентстве Виктора Януковича, с помощью супруги организовал коррупционную схему по экспорту украинской древесины. Иностранные компании, закупавшие лесопродукцию, были вынуждены платить взятки за её вывоз из Украины.

Полученные средства перечислялись на счета офшорных компаний в банках Латвии и Швейцарии. Впоследствии их легализовали, в частности, путем приобретения элитной недвижимости и дорогих товаров.

Сивца и его жену обвиняли в вымогательстве и получении неправомерной выгоды на общую сумму 3,7 млн долларов и 10,8 млн евро. По курсу НБУ на момент совершения преступлений это составляло 141,3 млн гривен.

Суд приговорил Виктора Сивца к 12 годам лишения свободы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и постановили конфисковать все принадлежащее ему имущество.

Его супругу приговорили к 10 годам лишения свободы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Кроме того, ей запретили в течение трех лет занимать определенные должности и назначили конфискацию имущества.

До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меры пресечения в виде содержания под стражей, примененные к обоим осужденным.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию к 1,2 млн евро и 1,4 млн долларов, размещенных на банковских счетах в Швейцарии, а также к дому, оформленному на третье лицо.

Об этом сообщает Telegram-канал Absolution Leaks.

В Прикарпатье должностных лиц «Лесов Украины» подозревают в незаконной продаже леса.

Полиция раскрыла схему с дорогими дровами для армии.