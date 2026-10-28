Бывших детективов НАБУ, расследовавших дело Артема Шила, так и не допросили

Служба безопасности Украины осенью 2025 года провела обыски у бывших детективов НАБУ, которые расследовали коррупционный «бэкофис» Артема Шила в «Укрзализныце», однако через год после этих следственных действий их, по словам одного из участников событий, так и не допросили.

Об этом рассказал бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов, который в настоящее время возглавляет управление служебных проверок, взаимодействия с правоохранительными органами и кадровой безопасности «Укрзализныци».

Обыски состоялись примерно через два месяца после обысков и задержания детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова и Виктора Гусарова. Следственные действия в обоих случаях проводила СБУ. По словам Ликунова, он не считает такое совпадение случайным.

«У нас провели обыски, чтобы попытаться втянуть нас в дело Федора Христенко и сфабриковать доказательства, будто он устроил нас на работу в «Укрзализницу» и таким образом выполнял задания на пользу врага», — заявил экс-детектив.

Это его оценка мотивов следственных действий, а не установленный судом факт. Ликунов также предположил, что СБУ могла пытаться восстановить влияние на закупки государственной компании после того, как бывшие детективы НАБУ изменили работу ее службы безопасности. По его словам, в то время поступала информация о том, что сотрудники СБУ обращались к работникам «Укрзализныци» с вопросами, почему компания не осуществляет платежи определенным контрагентам за поставленные товары.

«И создавалось впечатление, что СБУ хочет вернуть контроль над закупками в УЗ», — сказал он.

Бывший детектив пояснил, что после прихода его команды в департамент корпоративной безопасности «Укрзализныци» был изменен механизм согласования закупок. Ранее служба безопасности могла блокировать тендеры, в частности, ссылаясь на письма СБУ о возможных рисках, связанных с поставщиками. Сейчас, по словам Ликунова, она лишь высказывает профессиональные предостережения, не принимая решения о блокировании закупок.

Особое внимание он обратил на то, чем завершились обыски.

«Нас даже не допросили. Мне во время обыска вручили три повестки с вызовом на допрос. Допрос не состоялся, потому что следователь каждый раз его откладывал. Более того, мои коллеги направляли ходатайства с просьбой допросить их в качестве свидетелей. Реакции не последовало», — рассказал Ликунов.

По его словам, ходатайство о проведении обыска одобрил тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко. Ликунов считает, что для участия генпрокурора в согласовании такого ходатайства не было отдельной процессуальной необходимости, поскольку на тот момент он уже не работал детективом НАБУ.

«Его подпись не вызвала у меня никаких эмоций, но создавала впечатление, что это не рядовой обыск. Я решил, что это связано с атакой на НАБУ, потому что другого объяснения у меня не было», — отметил он.

Руководитель Ликунова в «Укрзализныце», также бывший детектив НАБУ Александр Рыковцев, считает, что с июля 2025 года продолжается системная кампания давления на детективов НАБУ, прокуроров САП и людей, причастных к расследованию коррупции на высшем уровне. Согласно информации, приведённой в интервью, Рыковцев обращался с официальными письмами к руководителю СБУ и генеральному прокурору.

Комментируя возможности защиты от такого давления, Ликунов подчеркнул роль судов. Он положительно оценил стандарты соблюдения прав человека в Высшем антикоррупционном суде, в то же время резко раскритиковав практику Печерского районного суда Киева.

Обыски проходили на фоне противостояния вокруг независимости НАБУ и САП, а также уголовных производств в отношении отдельных детективов Бюро. В то же время приведенные Ликуновым обстоятельства не дают оснований утверждать, что уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, закрыто или что следственные действия официально признаны необоснованными. Речь идет о его показаниях об отсутствии допросов и оценке возможных мотивов СБУ.

Подозрение Артему Шило было предъявлено весной 2024 года. Еще в ноябре 2022 года в расследовании Bihus.Info говорилось, что Артем Шило за десять лет на государственной службе накопил имущества почти на $4 млн. Его также называли близким к заместителю руководителя офиса президента Украины Олегу Татарову и тем, кто «следит за железной дорогой». Кроме того, именно с Шило связывают появление в Украине российского букмекера 1xBet.

В то же время перед объявлением подозрения Артема Шило уволили с должности начальника в СБУ. По данным ZN.UA, инициатором отставки был лично президент Владимир Зеленский.

В деле о закупках «Укрзализныци» в 2021–2023 годах следствие установило убытки в размере 182 млн грн. В начале октября 2026 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение со следствием, заключенное Артемом Шилом.

Источник: интервью Татьяны Безрук для ZN.UA.

Напомним, бывший советник Офиса президента и экс-сотрудник СБУ Артем Шило получил восемь лет лишения свободы по делу о махинациях с закупками «Укрзализныци», однако отбывать наказание за решеткой не будет. Высший антикоррупционный суд утвердил его соглашение со следствием, согласно которому Шило освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Бывший советник Офиса президента и экс-глава департамента СБУ Шило участвовал в судебном заседании по видеосвязи, находясь за рулем автомобиля.

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